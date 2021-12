Annetaankin sitä kaikkein tärkeintä, mitä meillä kaikilla on tarjota – aikaa ja yhdessäoloa – muulloinkin kuin vain jouluna.

Laulun sanoin: ”Ei aika mennyt koskaan palaa.” Voidaan sanoa, että on maailma ennen koronavirusta ja maailma viruksen jälkeen. Liian moni on menettänyt taudille perheenjäsenen, ystävän tai vaikkapa puolitutun. Monelle sairaus on jättänyt traumaattiset kokemukset.

Taloudelliset ongelmat ovat myös meitä kaikkia enemmän ja vähemmän ravistelleet. Meidän hyväosaisten on nyt tarjottava apuamme niille, jotka eivät enää jaksa. Joulun aikana, kun kaikilla asioilla on tapana korostua niin hyvässä kuin pahassakin, on löydettävä ne pienetkin iloa tuottavat asiat.

Eletään vaikeita aikoja, ja nyt jos koskaan on aika tyytyä vähempään.

Me kaikki katsomme tulevaisuuteen elämältä paljon odottaen emmekä aina huomaa, että se paras hetki on tässä ja nyt. Pidetään siitä kiinni. Liian suuret odotukset ja unelmat peittoavat helposti olemassa olevat hyvät hetket ja asiat.

On aika muistaa niitä, jotka vielä ovat olemassa, sillä huomenna voi olla jo toisin. Me kaikki olemme muistamisen arvoisia. Annetaankin sitä kaikkein tärkeintä, mitä meillä kaikilla on tarjota – aikaa ja yhdessäoloa – muulloinkin kuin vain jouluna. Yksin emme aina selviydy, mutta yhdessä olemme vahvoja.

Keijo Mäntyharju

eläkeläinen, Vantaa

