Avoimen julkaisemisen huumassa on ohitettu tutkijan ja opettajan tekijänoikeudet

Tekijänoikeus ei ole koskaan ollut tutkimustiedon saatavuuden eikä laadun este vaan oikeastaan päinvastoin.

Viime aikoina on vaadittu tieteen avoimuutta. Kenelläkään ei liene mitään sitä vastaan, jos käsitteellä tarkoitetaan tutkimustiedon yleistä saatavuutta. Jos käsitteellä taas viitataan niin sanottuun avoimeen julkaisemiseen, on avoimuusvaatimus ongelmallinen. Luovan työn tulosten hyödyntämistä julkisuudessa koskee tekijänoikeus. Se perustuu lakiin ja valtiosopimuksiin.

Tutkijalla on aina oikeus itse päättää siitä, miten ja missä mediassa hän julkaisee kirjoittamansa artikkelit tai muut julkaisut. Hänellä on myös oikeus tehdä kustannussopimus teoksensa julkaisemisesta.

Mitä avoimessa julkaisemisessa todellisuudessa tapahtuu? Yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten henkilöstöltä on alettu edellyttää henkisen työn tulostensa välitöntä, ilmaista ja kaikelle yleisölle avointa saatavuutta ja julkaisemista. Tähän liittyvät kaikki tekijänoikeudet mitä kiinteimmin. Avoimesta julkaisemisesta on eri tason suosituksia. Niissä edellytetään vapaan käyttöoikeuden antavia standardilisenssejä. Avoimen julkaisualustan haltijan vastuu julkisuuteen tuomisesta on myös kysymys, joka tulisi selvittää.

Avoimet lisenssit ovat lähteneet alun perin Yhdysvalloista ohjelmistoteollisuuden tarpeista. Avoimen julkaisemisen vaatimuksen vuoksi tutkija voi joutua itse maksamaan tuhansienkin eurojen julkaisumaksuja, jotta saa julkaistua artikkelinsa haluamassaan mediassa, esimerkiksi arvostetussa tieteellisessä julkaisussa, ja edetä urallaan. Tutkimushenkilöstön työnantajat eivät voi pakottaa työntekijöitään julkaisemaan määrätyssä paikassa ja määrätyllä tavalla usein hyvin lyhyenkin palvelussuhteen edellytyksenä. Tämä olisi perustuslaissa turvatun sananvapauden – mutta myös tekijänoikeuden ja tieteen vapauden – vastaista.

Sivistystyönantajien ja rahoitusorganisaatioiden olisi mietittävä politiikkansa tätä taustaa ja sitä vasten, mikä parhaiten kannustaisi tieteellistä tuotteliaisuutta. Heidän työntekijänsä ovat tieteellisten artikkelien, monografioiden, oppikirjojen, oppimateriaalin sekä vastaavien teosten tekijöitä, jotka uurastavat myös vapaa-ajallaan. Avoimessa julkaisemisessa edellytetyt CC-lisenssit ovat selkeästi tekijää ja hänen oikeuksiensa myöhempää hyödyntämistä rajoittavia, eivätkä kovin yksinkertaisiakaan.

Keskustelu avoimesta julkaisemisesta tulee käydä syvemmin käsitemäärittelyistä sisältöihin ja toteuttamiseen asti. Kirjan tai oppimateriaalin julkaiseminen myös kotimaisilla kielillä turvataan parhaiten normaaleilla tekijöiden ja kustantajien sopimuksilla ja säilyttämällä päätäntävalta, ei velvoitteilla avoimeen julkaisemiseen standardilisensseillä. Kustantajan panos editoinnin, vertaisarvioinnin, markkinoinnin ja saatavilla pidon takia on erittäin tärkeätä. Kustannettu julkaiseminen tukee myös tieteen laatua.

Rainer Oesch

professori (kauppaoikeus, emeritus)

Helsinki

