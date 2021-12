Keskisuomalainen toteaa, että sähkön hinta on todennäköisesti korkealla koko talven ajan.

”Onneksi suurin osa suomalaisista ostaa sähkönsä määräaikaisilla tai jatkuvilla sopimuksilla eikä pörssisähkönä, joten hintapiikki ei suoraan iske näihin kotitalouksiin.”

”Hinnannousu näkyy vasta aikanaan, jos pitkät hintahuiput yleistyvät. Silloin sähköyhtiöt nostavat tulevien sopimusten hintatasoja.”

”Sähkön hinnan nousu johtuu monista tekijöistä, mutta suurimmat syyt ovat rakenteellisia. Hinta on korkealla, koska perusvoimaa ja erityisesti säätövoimaa ei ole tarpeeksi suhteessa kulutukseen.”

”Ilmastopäästöjen alentaminen voi tällä vuosikymmenellä lisätä edelleen hintaheiluntaa ja nostaa hintahuippuja. Mitä suuremmaksi tuulen osuus sähköstä kasvaa, sitä enemmän heittelyä voi olla.”

Kauppalehti muistuttaa, että osa yrityksistä joutuu ottamaan sähkön hintapiikit täysillä vastaan ja Suomessa voi olla myös lähes 300 000 kotitaloutta, joiden sähkö hinnoitellaan suoraan pörssissä.

”Nyt pörssisähköriski toteutuu karusti.”

”Noin 80 prosenttia Euroopan sähkön hinnan noususta liittyy tavalla tai toisella kaasun hinnan nousuun. EU:n omat kaasuvarannot ehtyvät ja samalla erityisesti joustavaa, mutta fossiilista, sähköntuotantoa on suljettu vuosikymmenen aikana kymmeniätuhansia megawatteja. Tämä ei silti selitä suoraan Suomen ja Baltian massiivisia ylí 400 euron keskihintoja megawattitunnilta.”

”Yksi perussyy on Suomen korkeisiin hintoihin on yksinkertaisesti riittämätön tuotantokapasiteetti kysyntään verrattuna. – – Suomessa on pantu kylmäksi viime vuosien aikana tuhansia megawatteja hiileen, maakaasuun ja turpeeseenkin perustuvaa kapasiteettia kannattamattomana.”

”Tämä kaikki näkyy nyt riittämättömänä tuotantona tai toisin päin – liian suurena kulutuksena.”

Karjalainen kirjoittaa, että edellisen kerran sähkö oli Suomessa yhtä kallista vuonna 2010.

”Hintakehitykseen Suomessa vaikuttaa se, kuinka sähköntuotanto kulloinkin toimii Euroopassa. Toki hintaan vaikuttavat Suomen pakkaset sekä kesän ja syksyn sateet Norjassa ja Ruotsissa, samoin sähkönkulutuksen vaihtelu.”

”Mitä pitempään normaalia kovempi pakkasjakso kestää Etelä-Suomessa, sen suurempaa on kulutus koko maassa ja kulutuksen vaikutus sähkön hinnan nousuun. Sähkön säästäminen mahdollisuuksien mukaan ja oman kulutuksen tarkkailu on hyvä arkineuvo kaikille.”