Kaikkia päättäjien vanhoja syntejä ei ole syytä painaa villaisella, mutta menneisyyden moraalipoliisiksi ei pidä ryhtyä pidäkkeettä.

Kuluneen viikon mittaan lienee tullut selväksi, että johtavaan asemaan edennyt poliitikko ei voi tyystin erottaa yksityiselämäänsä viranhoidon vaateista. Ei, vaikka kuinka tekisi mieli irrotella Helsingin yössä.

Kohussa ei ole kyse pääministeri Sanna Marinin (sd) juhlimistavoista, seurasta tai puhelinetiketistä. Pääministerin virhe oli se, että hän aliarvioi herkkyyden, joka uudelleen kiristyneisiin koronarajoituksiin liittyy. Maan tärkeimmältä pandemiapäättäjältä on lupa odottaa aukotonta kuuliaisuutta voimassa oleville ohjeille. Pitäisi elää kuten opettaa.

Esimerkillä on väliä. On perusteltua, että johtavan poliitikon yksityisiäkin valintoja tarkastellaan suhteessa siihen agendaan, jota hän tehtävissään edustaa ja puolustaa.

Paljon vaikeampiin moraalipohdintoihin päädytään, kun päättäjien toimia ryhdytään tarkastelemaan takautuvasti. Pitääkö poliitikon osoittaa täydellinen viattomuutensa pitkälle menneisyyteen asti? Kenellä on valta päättää siitä, mikä on kussakin tilanteessa ollut poliittisesti korrektia? Mitä on reilua vaatia jälkikäteen?

Ruotsin tuore siviiliministeri, sosiaalidemokraatti Ida Karkiainen joutui viikolla omaan kiirastuleensa, kun julkisuuteen levisi hänestä noin 15--16-vuotiaana otettu valokuva, jossa Karkiaisen tulkittiin tehneen natsitervehdyksen. Ministeri joutui selittelemään kotibileissä otettua kuvaa ja kertoi eleen menneen pikemminkin ironian piikkiin. Natsismin kaltaisista ääri-ideologioista Karkiainen irtisanoutui jyrkästi.

Ruotsalaisministerin mahdollisia nuoruuden natsisympatioita ei ole mitään syytä puolustella. Kokonaan toinen kysymys on se, kuinka paljon parinkymmenen vuoden takainen otos ja teinitytön käytös kotibileissä lopulta kertoo hänen kyvystään hoitaa nykyisiä tehtäviään. Kuinka armoton taakka menneestä saa kertyä?

Kaikkia vanhoja syntejä ei ole syytä painaa villaisella eikä edes selittää maan tavalla tai takavuosien sallivammilla asenteilla. Hyvässä muistissa oleva #metoo-kampanja nosti aiheellisesti esille tapahtumasarjoja ja törkeyksiä, joita ei olisi koskaan saanut hyväksyä ja joiden haavoja ei voi koskaan parantaa.

Ihan pidäkkeittä ei menneisyyden moraalipoliisiksi pidä kuitenkaan ryhtyä. Ruotsalaisministerin tapauksessa on ilmeistä, että nuoruudenkuva on kaivettu esille vahingoittamistarkoituksessa. Motiivi on poliittinen, tarkoituksena ei ole hakea oikeutta.

On päivänselvää, että Suomessakin on tahoja, jotka käyttävät jokaisen tämänkaltaisen tilaisuuden hyväksi pyrkimyksissään horjuttaa demokratiaa ja sitä ylläpitäviä instituutioita. Siksi meidän on syytä tunnistaa yhä tarkemmin motiivit, jotka ovat historian hämäristä putkahtavien paljastusten takana.

Joskus on armollista antaa ikävien asioiden tulla unohdetuiksi. Näin on etenkin silloin, kun kyse on nuoruuden yksityiselämään liittyvistä hairahduksista, joilla ei ole mitään yhteyttä tähän päivään ja joiden esille nostaminen olisi selvästi kohtuutonta.

Digiaika ei tietenkään tee tätä helpoksi. Kerran julkaistua on jopa mahdotonta pyyhkiä pois nykyajan kollektiivisesta muistista, vaikka esimerkiksi hakukoneyhtiöitä sitoo Euroopassa sääntö, jonka perusteella kansalaisen on mahdollista saada itseään koskevaa verkkosisältöä poistetuksi.

Suomessa tiedotusvälineet noudattavat tässä johdonmukaisesti Julkisen sanan neuvoston linjausta, jonka mukaan verkossa julkaistu journalistinen sisältö on historiaa, johon voi jälkikäteen kajota vain erityisen painavista syistä.

Olennaista on muistuttaa siitä, että viestimet tekevät yleensä työtään ammattimaisesti ja vastuullisesti. Jokainen juttu ja kuva päätyy yleisön eteen alan eettisten ohjeiden kehystämän harkinnan jälkeen. Motiivi on journalistinen.

Tulevan päättäjän suurin maineriski onkin lopulta hän itse. Huolettomuus itseään koskevan tiedon levittämisessä etenkin sosiaaliseen mediaan kostautuu ennemmin tai myöhemmin. Silloin maito on jo kaatunut.

Kirjoittaja on HS:n päätoimittaja.