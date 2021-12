Asuminen vaarantuu, kun vuokraan, sähkölaskuun tai muihin asumiskuluihin tarkoitetusta rahasta haetaan joustoa tiukalle viritettyyn talouteen.

Kun joulun lähestyessä puhutaan rahankäytön kielteisistä seurauksista, huomio kääntyy usein kuluttamiseen. Sen sijaan vakavammat seuraukset, kuten oman kodin menettäminen, jäävät vähäisemmälle huomiolle. Asuminen vaarantuu, kun vuokraan, sähkölaskuun tai muihin asumiskuluihin tarkoitetusta rahasta haetaan joustoa tiukalle viritettyyn talouteen. Joustoa haetaan esimerkiksi pienituloisuuden, tulojen äkillisen heikentymisen tai ylivelkaantumisen vuoksi.

Vuokra-asukkaiden talousongelmia ehkäisevässä Asta-hankkeessa on tarjottu neuvontaa vuokra-asukkaille, jotka ovat ajautuneet tai riskissä ajautua talousongelmiin. Hankkeen aikana on puututtu vuokranmaksuongelmiin entistä varhaisemmassa vaiheessa, kehitetty asukkaille kohtuullisia maksusuunnitelmia, tarjottu talousneuvontaa sekä vahvistettu vuokra-asukkaita kohtaavien ammattilaisten osaamista talousasioissa. Kehittämistyö on vastannut todelliseen tarpeeseen, sillä useimmat hankkeen aikana kehityt toimintamallit ja työvälineet jäävät pysyvään käyttöön.

Kun taloudellisista syistä johtuva asunnottomuusriski koskettaa yhä useampaa suomalaista, tarvitaan uudenlaista välineistöä ja ajattelutapaa asunnottomuuden ennaltaehkäisyyn.

Asumista ja taloutta onkin välttämätöntä tarkastella yhdessä, mikäli haluamme saavuttaa hallitusohjelman mukaiset tavoitteet asunnottomuuden puolittamisesta vuoteen 2023 mennessä ja poistamisesta vuoteen 2027 mennessä.

Asumis- ja talousneuvonta tarjoaa mahdollisuuden tehokkaalle väliintulolle, joka turvaa asumista ja ehkäisee vakavampien velkakierteiden syntymistä. Paras joululahja myös yhteiskunnalle on, ettei kukaan menettäisi kotiaan talousongelmien takia.

Aura Pylkkänen

projektipäällikkö

Asta-hanke, Takuusäätiö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.