Matematiikan perustaidot on varmistettava kaikille

Joillekin nuorille nelinumeroiset luvut tuottavat vaikeuksia, ja prosenttilasku on täysi mysteeri.

Yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaamisessa on huomattavia eroja.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tutkimuksen mukaan peruskoulun päättävillä on huomattavia eroja matematiikan osaamisessa (HS 9.12.). Yhtenä syynä nähdään korona-aika, mutta se on mielestäni vain yksi, aika heikko selitys, koska sama on ollut nähtävissä nivelvaiheen oppilaissa jo yli kymmenen vuotta.

Meillä on aivan liikaa nuoria, jotka valmistuvat peruskoulusta ilman alkeisauttavaakaan matematiikan osaamista. Kymmenjärjestelmää ei ymmärretä, ei desimaaleja, yli kymmenen menevät yhteenlaskut tuottavat vaikeuksia, kerto- tai jakolaskusta puhumattakaan. Numerot osataan, mutta nelinumeroiset luvut tuottavat jo vaikeuksia. Prosenttilasku on täysi mysteeri.

Mikä huolestuttavinta, näille nuorille ei yleensä ole tehty minkäänlaista erityisen tuen päätöstä, vaikka tukiopetuksessa ovat saattaneet käydäkin. Eli heidän oppimissisältöjään ei ole karsittu, vaan he yrittävät opiskella samoja sisältöjä kuin muutkin, vaikka jo kahden kertotaulu tuottaa vaikeuksia. Dyskalkuliaa ei ilmeisesti tunneta, ei ainakaan diagnosoida.

Surullisinta on, että kokemukseni mukaan matematiikan heikko osaaminen ja sen aiheuttama tunne omasta ”tyhmyydestä” korreloi yleensä selkeästi myös muun opiskelun kanssa. Nuoren käsitys omista kyvyistä heikkenee ja samalla into muuhunkin opiskeluun. Toisaalta ne nuoret, jotka ovat saaneet erityisen tuen päätöksen matematiikassa, suhtautuvat siihen ja muuhun koulutyöhön yleensä paljon myönteisemmin ja heidän osaamisensa perusasioiden suhteen on ihan tyydyttävää.

Opetushallitus on nyt laatinut arvosanalle viisi kriteerit, joita pitäisi ensi keväänä noudattaa. Omista oppilaistani yhdeksän kymmenestä olisi joka vuosi pitänyt saada ehdot matematiikasta, jos kriteerejä noudatettaisiin. Pelkään pahoin, että armovitoset tulevat edelleen olemaan normi sen sijaan, että resursseja suunnattaisiin perusasioiden opettamiseen.

Meillä on velvollisuus antaa jokaiselle nuorelle sellaiset matematiikan perustaidot, joilla he voivat pärjätä elämässään, vaikka eivät työssään taitoja tarvitsisikaan. Ihmettelen, että tähän ei yhdeksässä vuodessa pystytä eikä osaamista missään vaiheessa varmisteta.

Minna Markkula

opettaja, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.