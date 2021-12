Tavaraa tilataan enemmän kuin mihin olisi tarvetta ja varaa. Taloyhtiöiden jätehuoneista näkee, miten kartongit ja pahvit valtaavat lisää tilaa.

Suomessa on lähes miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Joka viides suomalainen lapsiperhe ottaa velkaa joulun menoihin. Puhutaan isosta ongelmasta, joka on hyvin pitkälle yhteiskunnallinen. Takana on vääriä ja vähemmän hallittuja päätöksiä, jotka ovat vaikuttaneet osaltaan vähävaraisten elämään.

Pääkaupunkiseudun vuokra- ja asumiskulut ovat kasvaneet kohtuuttomiksi ja ne vievät suuren osan tuloista. Korona-aika on tuonut tietysti vielä omat ongelmansa.

Haluan kuitenkin tuoda toisenkin näkökulman lisääntyvään köyhyyteen. Asia, josta puhutaan ja kirjoitetaan aivan liian vähän, on väärät kulutustottumukset. Eletään yli varojen.

Omaa vastuullista taloudenhoitoa pitäisi opettaa kouluissa paljon enemmän ja viimeistään siinä vaiheessa, kun lapsi muuttaa omilleen. Vanhempien hyvä esimerkki hyvästä ja vastuullisesta taloudenhoidosta on tietenkin tärkeää.

Vanhempani, jotka köyhyydessä elämänsä elivät, opettivat tärkeitä elämänarvoja. Omillaan pitää tulla toimeen ja sen eteen on tehtävä paljon töitä. Kaikkea ei tarvitse saada vaan vähempikin riittää.

Moni pystyisi kohentamaan omaa talouttaan ja elämään ilman yhteiskunnan tukia, jos olisimme valmiita tinkimään omista turhista kuluistamme. Asuinalueestakin on tarvittaessa tingittävä, jos oma talous sitä edellyttää.

Tuntuu siltä, että alkoholiin, tupakkaan, huumeisiin ja paljon muuhunkin riittää rahaa, mutta ei ruokaan ja vuokriin. Tavaraa tilataan enemmän kuin mihin olisi tarvetta ja varaa. Taloyhtiöiden jätehuoneista näkee, miten kartongit ja pahvit valtaavat lisää tilaa. Onko kaikki tilattu tavara ollut tarpeellista – varsinkin, jos talous ei ole kunnossa?

Moni pystyisi myös olemaan ilman autoa tai ainakin vähentämään turhaa autoilua, mikä sekin toisi mittavat säästöt.

Köyhyyttä on olemassa kahdenlaista: todellista köyhyyttä ja itseaiheutettua köyhyyttä. Elämme aivan uudenlaisessa yhteiskunnassa, jossa surutta hyödynnetään yhteiskunnan tarjoamia tukia, vaikka omat tulot ja pitkä työhistoria edellyttäisivät aivan muuta. On vain niin helppoa syyttää kaikesta yhteiskuntaa ja unohtaa ne tosiasiat, jotka itse aiheutettuina ovat johtaneet huonoon talouteen ja köyhyyteen.

Valitettavan paljon on niitä, jotka ovat kovasta yrittämisestä ja oikeista valinnoista huolimatta joutuneet taloudelliseen ahdinkoon. Silloin yhteiskunnan tuki on tarpeen ja hyväksyttävää. Liikaa on kuitenkin niitä, joilla oma yrittäminen on jäänyt tukien ja avustusten jalkoihin. Jokaisella meillä on vastuu tehdä parhaansa, ja se riittääkin monesti itsenäiseen elämään ilman yhteiskunnan tukia.

Keijo Mäntyharju

eläkeläinen, Vantaa

