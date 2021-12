Maailman Kuvalehdessä toimittaja Juha Mäkinen kirjoittaa, että pankki- ja luottokorttien valtakaudellakin käteisraha avaa ikkunan eri maiden yhteiskuntiin ja niiden kulttuureihin.

”Se, mitä henkilöitä, rakennuksia tai maisemia seteleihin ja kolikoihin painetaan, on merkittävä arvovalinta. Tyypillisesti rahoissa komeilevat valtionjohtajat, taiteilijat ja tieteilijät – ja selvä enemmistö heistä on miehiä.”

”Monessa maassa suuntana on ollut luopua kokonaan muotokuvista. Tutuin esimerkki tästä on tietysti euro. Lähes 20 maan yhteiseen rahaan olisi mahdotonta löytää riittävän yleiseurooppalaisia henkilöitä, joten seteleissä kuvatut portit ja sillat ovat geneerisiä esimerkkejä eri aikakausien arkkitehtonisista tyyleistä. Rakennuksia ja monumentteja on lukuisten maiden seteleissä.”

”Eipä silti, myös rakennukset ja maisemat voivat olla erittäin poliittisia aiheita. Venäjällä julkaistiin vuonna 2017 uusi 200 ruplan seteli, jonka kuva-aiheet ovat Krimin niemimaalta.”

”Joku saattaa kysyä, mitä väliä setelien kuva-aiheilla enää on 2020-luvulla. Käteisrahan käyttö on hiipunut jo pitkään.”

”Suomi ei tosin tässäkään asiassa edusta mitään globaalia normaalia. – – Korttien ja kännyköiden suosiminen istuu hyvin suomalaisten insinöörimäiseen kansanluonteeseen. Se on käytännöllistä ja järkevää, ja se hankaloittaa veronkiertoa ja rahanpesua. Samalla se on kovin, kovin sielutonta.”

”Setelit ovat tärkeitä symbolisia arvovalintoja siinä missä patsaatkin.”

”Spekulointi on aina virkistävää: jos Suomi palaisi omaan valuuttaan, keiden kuvia nostaisimme uusiin markkoihimme?”

Suomen Kuvalehdessä Ulkopoliittisen instituutin määräaikainen tutkimusprofessori Antto Vihma arvioi, että talousahdinko on ylikorostunut populismin selitysmallina esimerkiksi journalismissa.

”Taustalla vaikuttaa amerikkalainen keskustelu ja erityisesti Yhdysvaltojen vaalijärjestelmä, jossa taantuvilla ruostevyöhykkeen osavaltioilla on ratkaiseva merkitys.”

”Populismi esitetään aatteena, joka johtaa väkeä väärän tietoisuuden valtaan. Talousahdingosta kärsivä äänestäjä harhautuu populismin pauloihin, mutta väärästä tietoisuudesta vapautuneet ihmiset olisivat lempeitä sosiaalidemokraatteja, hyvinvointivaltion kannattajia.”

”Tässä tulkinnassa näkyy kyvyttömyys tunnistaa omista näkemyksistä poikkeavia poliittisia vaatimuksia. Kyse on eräänlaisesta liberaalista toiveajattelusta, jossa ei suostuta uskomaan merkittävän kansanosan todella haluavan vähemmän liberaalia politiikkaa.”