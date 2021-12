Virheiden oikaiseminen ei ole häpeällistä vaan osoitus ymmärryksestä.

Pandemia-aika on osoittanut, kuinka vaikeaa lakien muuttaminen nopeasti on silloinkin, kun muutostarve on ilmeinen. Tämän ongelman takaa paljastuu suurempi suomalaisen lainvalmistelukulttuurin ongelma. Kysymys ei ole tiukoista perusoikeustulkinnoista vaan poliittisesta tahdosta. Yhteiskuntaa uudistetaan lainsäädännöllä. Lainsäädännön tavoitteena on tuottaa oikeudenmukaisia ratkaisuja.

Oikeus- ja yhteiskuntapolitiikka on 2000-luvulla muuttunut siten, että lainsäädännöllisiä uudistuksia tehdään entistä useammin hallitusohjelmien kirjausten mukaisesti. Jos uudistus on mainittu hallitusohjelmassa, se todennäköisesti toteutetaan. Jos taas kirjausta ei ole, mitään ei tapahdu, vaikka sääntelyn tarve olisi ilmeinen. Hallitusohjelmien sitovuuden lisääntyminen aiheuttaa ongelmia.

Näin on siitä huolimatta, että demokratian näkökulmasta on hyvä, että poliittista ohjausta harjoitetaan. Muuttunut käytäntö on kuitenkin nostanut esille suuren vaaratekijän: lakien säätämisestä on tehty helppoa siihen verrattuna, että niitä korjattaisiin edes pieneltä osin.

Otan kaksi esimerkkiä koulutuspolitiikasta. Samoja kehityskulkuja on nähtävissä muillakin sektoreilla.

Pari vuotta sitten tehtiin korkeakoulujen oppilasvalintoja koskeva uudistus, joka lisäsi todistusten painoarvoa. Tämän piti sujuvoittaa opintojen aloittamista. Samaan aikaan muutettiin ylioppilaskirjoitusten pisteytyksiä matematiikan ja luonnontieteiden eduksi.

Muutokset heijastuivat heti koulutuspolun alkuvaiheisiin saakka. Nyt ratkaisevia valintoja on tehtävä yhä nuorempana. Lukiosta on tullut ”kolmivuotinen pääsykoe”. Pahinta tilanteessa on se, että muutos romuttaa mahdollisuuksien tasa-arvoa, jonka pitäisi edelleen olla koulutuspolitiikan arvoperustan ydin. Mitä aikaisemmin valinnat joudutaan tekemään, sitä enemmän vaikuttaa oppilaan kotitausta.

Toinen esimerkki on vuoden 2010 yliopistolaki. Se ajoi alas demokratian ja toi yliopistoihin päällikkövaltaisen johtamisjärjestelmän. Vaikka yliopistojen toiminnan tulokset ovat huonontuneet ja vaikka ongelmat on dokumentoitu useissa selvityksissä, korjausliikkeitä ei saada aikaan.

Miksi näin? Molempia uudistuksia yhdistää puutteellinen lainvalmistelu, jossa vaikutusarvioinnit jätettiin tekemättä. Molempien taustalla on konsulttikielisiä dokumentteja, joiden perustelut – tyyliin ”maailman muutos edellyttää” – ovat tyhjiä ja ideologisia.

Erityisen huolestuttavaa on se, että rationaalisten korjausliikkeiden tekeminen ongelmallisiin uudistuksiin on tehty miltei mahdottomaksi.

Paradoksaalista kyllä, uudistusten kriitikoilta vaaditaan tieteellisiä tutkimuksia kritiikkinsä tueksi, vaikka uudistukset on runnattu läpi ilman kunnollista tietopohjaa ja vaikutusarviointeja. Vaikka tietoa olisi, korjauksia ei haluta tehdä ja vaaditaan aikaa vaikutusten selvittämiseen. Tekosyitä.

Kuvatut ongelmat liittyvät myös demokratiaan. Huonoiksi osoittautuneet uudistukset on säännönmukaisesti toteutettu prosessissa ylhäältä alas alan henkilöstöä ja tutkijoiden asiantuntemusta kuulematta. Tällainen ylimielisyys on tuhoisaa demokraattiselle asioiden valmistelulle puhumattakaan tietopohjaisesta lainvalmistelusta.

Jos ongelmien korjaamiseen liittyvässä vastarinnassa on kysymys arvovallasta, on saatava aikaan pikainen muutos. Virheitä ei voida inhimillisessä toiminnassa välttää. Virheiden oikaiseminen ei kuitenkaan ole häpeällistä. Päinvastoin se osoittaa ymmärrystä asioiden vaikeudesta.

Jukka Kekkonen

oikeushistorian professori (emeritus), Helsingin yliopisto

