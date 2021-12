Tilanne ei ole lähelläkään sitä, että vuokralaisella olisi aito valinnan mahdollisuus.

Pääkirjoituksessa (HS 7.12.) todettiin, että nyt on vuokralaisen markkinat, kun sijoittajat eivät saa enää entisenlaisia tuottoja. Väite pitänee paikkansa sijoittajien tuottojen osalta, mutta tilanne ei ole asumisen hintojen vuoksi lähelläkään sitä, että vuokralaisella olisi aito valinnan mahdollisuus.

Vuokrapyynnöt ovat kasvukeskusten vapaarahoitteisissa asunnoissa kasvaneet viime vuosina kohtuuttomiksi, mistä syystä kyseisten asuntojen kysyntä on laskenut. Sen sijaan valtion tuella rakennutettujen Ara-asuntojen kysyntä on kasvanut samaan aikaan rajusti, koska niiden omakustannusperiaatteella määräytyvä vuokra on asukkaalle kohtuullinen.

Ikävä kyllä Ara-asuntojen määrä on vähentynyt merkittävästi muun muassa rajoituksista vapautumisen myötä samaan aikaan kun vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen määrä on lisääntynyt.

Asumistukikaan ei helpota monenkaan tilannetta, sillä yksin asuva henkilö rajautuu tuen piiristä pois Helsingissä jo noin 1 900 euron kuukausituloilla. Asumistuen kasvattaminen nykyisestään ei ole kannatettavaa, sillä jo nyt yhteiskunta kantaa asumistuen muodossa liikaa sijoittajan riskiä.

Siitä olemme samaa mieltä pääkirjoituksen kanssa, että asumiskustannuksiin voidaan vaikuttaa kestävästi vain asuntotuotantoa lisäämällä. Se ei kuitenkaan riitä, jos sijoittajat jättävät asunnon arvonnousuun luottaen asunnot vuokraamatta sen sijaan, että laskisivat vuokria. Näin on käynyt jo Suomessakin. Muualla Euroopassa ilmiö jo pidemmällä.

Ara-asuntojen kysyntätilanne on osoittanut, että niitä asuntoja tarvittaisiin enemmän. Eikö nyt olisi jo aika ottaa huomioon asukkaiden tarpeet sijoittajien tarpeiden sijaan?

Suna Kymäläinen

puheenjohtaja

Anne Viita

toiminnanjohtaja

Vuokralaiset ry

