Laadukas postinjakelu on Postille tärkeää

Boris Saltikoff kirjoitti (HS Mielipide 10.12.) postinjakelusta Espoossa.

Olemme erittäin pahoillamme, että postinjakelussamme on ollut viivettä pääkaupunkiseudulla. Ymmärrämme kirjoittajan mielipahan viiveistä ja teemme kaikkemme, että niitä ei olisi. Työvoimapula koskettaa pääkaupunkiseudulla myös Postia. Pahin tilanne on Espoossa, Kauniaisissa ja Helsingin kantakaupungissa. Teemme useita eri järjestelyjä, jotta avoinna olevat työpaikat saadaan täytettyä. Joulupostien jakamisessa apuna ovat kausityöntekijämme kuten aina aikaisempinakin vuosina.

Mitä tulee lähetysten jakelupäiviin, eri tuotteilla on oma, lähettäjäasiakkaan kanssa sovittu palveluaikataulu. Sen puitteissa me lajittelemme, kuljetamme ja jaamme lähetykset vastaanottajille. Esimerkiksi jollakin tuotteella voi olla tietyksi päiväksi sovittu jakelu, ja toisilla tuotteilla on useamman päivän aikaikkuna eli ne ovat meillä käsiteltävinä ja jakelussa useamman päivän ajan. Postin jakamat lähetykset tunnistaa näistä merkinnöistä: Posti oy, Economy, Priority ja Posti Green.

Seuraamme postinjakelumme onnistumista päivittäin ja teemme kaikkemme, jotta jakelussamme ei olisi viivettä. Jaamme postia tarvittaessa myös lauantaisin, jos perjantailta jää jaettavaa.

Hannu Riihimäki

aluepäällikkö, Posti oy

