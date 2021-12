Jos haluamme turvata metsäluonnon monimuotoisuuden kaikessa loistossaan, seudulla pitää olla eri-ikäisiä metsiköitä ja myös puuttomia uudistusaloja.

Monet Annukka Valkeapään ja Yrjö Norokorven väitteet jatkuvan kasvatuksen eduista (HS Mielipide 7. 12.) voi perustellusti kyseenalaistaa, mutta tartun vain yhteen, jatkuvan kasvatuksen vaikutukseen metsän lajistoon.

Metsäluonnon monimuotoisuus ja runsas lajisto perustuvat siihen, että kullakin seudulla on eri kehitysvaiheissa olevia metsiä – niin nuoria, varttuneita kuin vanhojakin metsiä. Jatkuva kasvatus edustaa lähinnä keski-ikäistä metsää, josta puuttuvat sekä nuorimpien että vanhimpien vaiheiden lajit. Avoimien uudistusalojen puuttuminen johtaa siihen, että puulajisto köyhtyy. Jatkuvan kasvatuksen metsissä vain kuusi menestyy hyvin.

Männyn, koivujen, lepän, haavan ja raidan siementaimia on vain palo- ja myrskytuhoalueilla sekä hakkuuaukoilla. Niiden siemenet itävät ja taimet kehittyvät vain valoisilla paljaan maan laikuilla. Samoilla laikuilla on myös muiden metsäkasvien kuten marjakasveina tärkeiden mustikan ja puolukan taimia. Jatkuvan kasvatuksen metsissä itämismahdollisuuksia on vain ajourilla, mutta puuston varjostus heikentää taimien kehitysmahdollisuuksia.

Metsän lajistoa ei pidä tarkastella kuvioittain vaan seuduittain. Jokaisessa metsikössä lajisto vaihtuu sen ikääntyessä. Jos haluamme turvata metsäluonnon monimuotoisuuden kaikessa loistossaan, seudulla pitää olla eri-ikäisiä metsiköitä ja myös puuttomia uudistusaloja. Niillä turvataan monimuotoisuuden kannalta tärkeiden lehtipuiden runsaus.

Seppo Vuokko

tietokirjailija, Savitaipale

