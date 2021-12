Voisimmeko nyt yhdessä pyrkiä siihen, että lastensuojelulain muutoksen tuottamaa painetta ei pureta niin, että lastensuojelun asiakkaita siirretään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin?

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat kokonaisuus, jossa yhtä osa-aluetta ei voi nostaa toisen edelle. Asiakkaat ja palvelut nivoutuvat yhteen niin, että jos yhdestä päästä laiva vuotaa, menee muiden osa-alueiden energiaa vuotavan veden pumppaamiseen sen sijaan, että voitaisiin keskittyä perustehtävään. Yhteisenä tavoitteena on palvelujen yhtenäistäminen sekä painopisteen siirtäminen korjaavista palveluista ennalta ehkäiseviin palveluihin.

Eduskunta on hyväksynyt hallituksen esityksen lastensuojelulain muuttamisesta. Vuoden 2022 alusta lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaana ja vuodesta 2024 alkaen enintään 30 lasta.

Työn laadun ja henkilöstön jaksamisen näkökulmasta tämä on hieno uutinen, mutta tällä muutoksella kokonaiskuva ei kiillotu. Perhepalveluissa työtä ohjaavat lastensuojelulaki sekä sosiaalihuoltolaki. Sosiaalihuoltolain tarkoitus on mahdollistaa avun saanti niissäkin tilanteissa, kun perheen haasteet eivät edellytä lastensuojelullista tehostettua tukea. Käytännössä siis sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita perheille tarjotaan yleensä silloin, kun huolet ovat pienempiä ja tarvittava tuki kevyempää.

Nykyisessä tilanteessa sosiaalityöntekijöiden ja sosiaalialan ohjaajien rekrytoinnissa on haasteita, palvelujen asiakasmääriin luodaan rajoja erilaisilla mitoituksilla ja muutospaine on kova hyvinvointialueisiin siirryttäessä.

Voisimmeko nyt yhdessä pyrkiä siihen, että lastensuojelulain muutoksen tuottamaa painetta ei pureta niin, että lastensuojelun asiakkaita siirretään sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin vain siksi, että numerot saadaan täsmäämään? Jos niin tehdään, sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut kuormittuvat ja koko visio ennalta ehkäiseviin palveluihin painottumisesta romuttuu. Ne perheet, jotka voisivat voimaantua omassa elämässään kevyellä palvelulla, jäävät ilman palvelua. Pian nämä perheet ovatkin sitten tehostettujen palvelujen jonossa.

Samalla kuvaan tulevat myös muut sosiaalipalvelut, esimerkiksi työllisyyspalvelut, mielenterveystyö ja päihdepalvelut. On melko tavallista, että näitä palveluja hoitavilla työntekijöillä on 50–80 asiakasta. On tärkeää, että laki määrittää rajat asiakasmäärille, mutta nyt on sosiaalialan ammattilaisten, sosiaalialan johtajien sekä tulevien hyvinvointialueiden päättäjien vuoro pitää huolta, että lain asettamissa luvuissa pysytään niin, ettei kokonaisuus hajoa käsiin.

Familia Raittola

sosiaalityön erityisohjaaja, Turun vankila

