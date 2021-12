Saaristomeri on yksi maailman ainutlaatuisimmista saaristoista.

Saaristot ovat aina kiehtoneet tutkijoita, ja niiden ominaisuudet ovat mahdollistaneet tieteellisiin läpimurtoihin johtaneita tutkimuksia. Saaristotutkimusten ansiosta ymmärrämme hyvin esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden syntymekanismeja. Samanaikaisesti ne ovat opettaneet tutkijoita myös sukupuutoista ja luontokadon pysäyttämiseksi tarvittavista toimista.

Saaristomeri on yksi maailman ainutlaatuisimmista saaristoista. Merestä, rannikosta sekä kymmenistätuhansista saarista ja luodoista muodostuva sirpaleinen kokonaisuus on osa Unescon maailmanlaajuista biosfäärialueiden verkostoa, mikä kertoo alueen luonto- ja kulttuuriarvoista. Ihminen ja luonto ovat eläneet alueella vuorovaikutuksessa tuhansien vuosien ajan.

Luonnon monimuotoisuus on Suomessa rikkaimmillaan Saaristomerellä. Valitettavasti alueen luontotyypeistä ja lajeista monet ovat uhanalaisia eli vaarassa hävitä. Uhanalaisista lajeista suuri osa elää avoimissa elinympäristöissä, joita ovat esimerkiksi perinneympäristöt, kalkkikalliot ja rannat. Myös lehtometsien lajisto on rikas.

Saaristomeri on vaarassa. Pitkään jatkuneesta ravinnekuormituksesta johtuva rehevöityminen on noussut yhä vahvemmin esille yhteiskunnallisessa keskustelussa. Se on yksi alueen suurimmista haasteista, mutta sen rinnalla Saaristomerta uhkaavat kaikki luontokadon juurisyyt: elinympäristöjen muutos, monien eliölajien kestämätön hyödyntäminen, ilmastonmuutos, saastuminen ja vieraslajit.

Ihmistoiminnan johdosta uhanalaistuneita luontotyyppejä voidaan kunnostaa ja hoitaa. Saaristomeren alueella tätä työtä on tehty poikkeuksellisen pitkäjänteisesti ja menestyksekkäästi. Saaristomeri tarjoaa laboratoriomaisen mahdollisuuden tutkia luontokatoa ja sen torjuntaa kansainvälisesti mielenkiintoisella alueella. Se tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää luontokadon torjunnassa tarvittavaa rakentavaa keskustelua.

Tutkimustyötä tehdään Saaristomerellä nykyisin kuitenkin yllättävän vähän – siitäkin huolimatta, että alueella toimivat sekä Turun yliopiston Seilin että Åbo Akademin Korpoströmin ja Husön tutkimusasemat, jotka toimivat yhteistyössä Helsingin yliopiston Tvärminnen aseman kanssa. Merentutkimusta vahvistaa myös Suomen Akatemian rahoittama Finmari-verkosto.

Näemme, että Saaristomerellä olisi mahdollisuuksia toimia kansallisena luontokadon torjunnan ja luonnonhoidon pilottikohteena, jonka oppeja voitaisiin viedä myös ulkomaille. Tämä vaatii aktivoitumista myös Suomen tiedeyhteisöltä. Samalla on varmistettava, että tutkimuksen tulokset saavuttavat yhteiskunnan laaja-alaisesti. Saaristomeri tarvitsee huomiomme.

Ilari E. Sääksjärvi

biodiversiteettitutkimuksen professori, Turun yliopisto, Luontopaneelin varapuheenjohtaja

Jari Hänninen

saaristomeritutkimuksen apulaisprofessori, Turun yliopisto

Maija Mussaari

suojelubiologi, Rannikon luontopalvelut, Metsähallitus

