Tavallisten ihmisten tarpeet olisi hyvä selvittää ennen kalliita liikennesuunnitelmia.

Entisen kansliapäällikön Juhani Korpelan kirjoitus (HS Mielipide 9.12.) oli tervejärkinen muistutus Suomen liikenne- ja kuljetuspolitiikasta. Kummallisia suunnitelmia putkahtaa aina, ja niiden suunnittelu maksetaan usein yhteiskunnan varoin – miettimättä rahan rajallisuutta.

Myös esimerkiksi Leppävirralle on kaavailtu uutta Kymijoen ja Vuoksen vesistöjen välistä kanavaa. Paikalla on pieni, vähän käytetty veneilyyn sopiva museokanava. Uutta kanavaa on perusteltu muun muassa matkailulla ja biopolttoaineiden kuljetuksella kertomatta, kuljetettaisiinko biopolttoaineita idästä länteen vai lännestä itään. Matkailua mahtuisi paljon nykyistä enemmän molempiin vesistöihin.

Nopeita itäratoja (Helsinki–lentoasema–Porvoo–Kouvola–Kuopio) markkinoidaan alle kolmen tunnin junamatkalla Kuopiosta Helsinkiin. Pelkästään Kouvolan ja Helsingin välisen radan hinta-arvio lienee useita miljardeja euroja.

Kuten Korpela osoittaa, enemmän kohtaamispaikkoja ja muukin korjaus vanhalla radalla olisivat paljon tehokkaampi ja halvempi ratkaisu. Ne voitaisiin toteuttaa osissa, mikäli Heinolan ja Mäntyharjun oikaisua ei voida edes ajatella. Tavallisten ihmisten tarpeet olisi hyvä selvittää ennakkoluulottomasti jo ennen kalliita suunnitelmia ja niiden lobbausta ”on sovittu -vaiheeseen”.

Helvi Heinonen-Tanski

Kuopio

