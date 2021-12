En haluaisi tallentaa rokotustietojani mihin tahansa ulkopuoliseen palveluun.

Miksi Suomessa ei tarjota digitaalista koronapassia? Omakannasta voi toki tulostaa EU:n koronatodistuksen, joka ”toimii Suomessa koronapassina ja sitä voi käyttää myös matkustaessa”. Mutta A4-kokoinen tuloste tai saman pdf:n esittäminen kännykän pieneltä näytöltä ei vastaa käytettävyydeltään muualla Euroopassa yleisiä, mobiililaitteille suunniteltuja digitaalisia koronapasseja.

Internetistä löytyy liuta vinkkejä, joilla koronatodistuksen voi tallentaa koronapassiksi kännykän Lompakkoon, ja puhelinten sovelluskaupat ovat pullollaan passiapplikaatioita. En kuitenkaan haluaisi sokkona tallentaa rokotustietojani mihin tahansa ulkopuoliseen palveluun.

Aikani emmittyäni päädyin kokeilemaan Ranskan (TousAntiCovid) ja Saksan (Corona-Warn-App) virallisia korona-applikaatioita. Koronapassin lisäksi niissä on kummassakin paljon muita toimintoja, kuten altistumisilmoitukset, qr-koodin luominen omille tapahtumille ja rokoteinfoa. Onneksi kumpaankin voi lisätä Suomessa myönnetyn eurooppalaisen koronatodistuksen. Sen tein, ja nyt minulla on puhelimessa helppokäyttöinen koronapassi.

Miksei koronapassisovellusta integroitu Suomessa Koronavilkkuun? Epäilen syyksi jotain seuraavista yleisselityksistä, joilla Suomessa voi mainiosti torpata minkä tahansa uudistuksen: tietoturva, yksityisyyden suoja, yhdenvertaisuus tai perusoikeudet.

Pahenevassa epidemiatilanteessa koronapassin käyttö on laajenemassa bilekäytöstä osaksi tavallista arkea. Nyt on jo aika paikata passipuute ja liittää Koronavilkkuun mobiilikäyttöön optimoitu koronapassi. Ei voi olla niin, että digitaalisilla palveluilla ylpeilevässä Suomessa tulostearkki on koronapassin suosituskäyttöliittymä.

Irmeli Pietilä

digidiggari, eläkeläinen

Espoo

