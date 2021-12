Rakkauden kaksoiskäskyn merkitys tärkeänä eettisenä ohjeena korostuu.

Uuden testamentin eksegetiikan dosentti ja Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija Niko Huttunen kirjoitti (HS Vieraskynä 11.12.), että Raamatussa on kohtia, joihin kukaan ei voi sitoutua. Huttunen oli tässä oikeassa. Mooseksen lain ohjeissa on lukuisia sellaisia, jotka nykyaikainen lukija ymmärtää sen ajan yhteiskuntaan kuuluvaksi. Monet lait olivat Hammurabin lain kaltaisia (esimerkiksi ”silmä silmästä, hammas hampaasta”), jotka meidän mielestämme kuulostavat kohtuuttoman julmilta. Niiden alkuperäinen tarkoitus oli kuitenkin suojella rikoksen tehnyttä: rangaistus pitää sovittaa rikoksen laatuun.

Huttunen oli oikeassa myös siinä, että luterilainen kirkko – kuten muutkin kristilliset kirkot – on ottanut raamatuntulkintaperiaatteekseen lukea Vanhaa testamenttia Uuden testamentin läpi. Tällöin korostuu rakkauden kaksoiskäskyn merkitys tärkeänä eettisenä ohjeena.

Huttunen teki kuitenkin erikoisen tulkinnan Paavalin Roomalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta, jossa on tunnettu teksti homoseksuaalisuudesta. Kyseinen luku opettaa, että kaikki ihmiset ovat syntisiä, niin homot kuin heterotkin. Siksi kaikki tarvitsevat Kristusta pelastajaksi.

Raamatussa on siis kohtia, joihin kukaan ei voi sitoutua. Siellä on myös erittäin paljon kohtia, joihin kuka tahansa voi sitoutua. Mitä sanotte esimerkiksi näistä Roomalaiskirjeen sanoista: ”Kilpailkaa siitä, kuka kunnioittaa toisia eniten. – – Älkää maksako kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää siihen, mikä on kaikkien mielestä hyvää. Eläkää rauhassa kaikkien kanssa, jos se on teidän vallassanne.”

Eero Junkkaala

teologian tohtori, Helsinki

