Suurempi itseohjautuvuus johtaa suurempiin eroihin oppimisessa. Järkevään itseohjautuvuuteen kuuluu, että lapsi tai nuori etenee oikeasti oman osaamistason mukaisessa tahdissa.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) tuoreesta arviointiraportista selviää, että yhdeksäsluokkalaisten matematiikan osaaminen on romahtanut 20 vuodessa jopa kahdella arvosanalla ja että oppilaiden osaaminen ei enää jakaudu Gaussin käyrän mukaisesti. Kehitys on äärimmäisen huolestuttava.

Lue lisää: Raportti: Parhaat ysiluokkalaiset laskevat matikkaa ylioppilaskoe­tasoisesti, heikoiten pärjäävillä vaikeuksia jopa alakoulun tehtävissä

Suomen peruskoulun vahvuudeksi on pitkään luettu suhteellisen pienet erot osaamisessa eri oppilaiden ja koulujen välillä ja yhtä hyvien mahdollisuuksien tarjoaminen kaikille. Oppilasaines ei ole kuitenkaan enää yhtä tasalaatuista kuin pari vuosikymmentä sitten. Päättäjät ovat tunnistaneet muutoksen. Se on näkynyt muun muassa uusien koulurakennusten suunnittelussa. Koulujen tiloista tehdään kodinomaisempia. Luokkahuoneiden rajoja halutaan purkaa ja oppimistiloja ja opiskelua muuttaa nykyistä itseohjautuvammaksi. Jo vuosien ajan on myös arvioitu, että opettajan rooli tulee muuttumaan enemmän valmentajan suuntaiseksi.

Hankalampi pala purtavaksi on hyväksyä se, mihin tämä johtaa. Suurempi itseohjautuvuus johtaa suurempiin eroihin oppimisessa. Lahjakkaat lapset etenevät aiempaa pidemmälle. Järkevään itseohjautuvuuteen kuuluu, että lapsi tai nuori etenee oikeasti oman osaamistason mukaisessa tahdissa ja tavoitteiden saavuttamiselle asetetut aikarajat jaksotetaan järkevästi. Ei ole järkeä yrittää tuetusti pysyä ryhmän mukana ulkoa opetellen päivän teemoja, jos perustus on jäänyt pahasti kesken.

Suurimmat haasteet muutokselle asettavat arvokysymykset: Onko oppimisen tasapäistäminen tärkeämpää kuin sen maksimointi? Onko tärkeää pitää kaikille luokan lapsille samaan aikaan sama koe arvioinnin yhtäläisyyden ja oikeusturvan vuoksi, vai voisiko arvioinnissa luottaa enemmän opettajan ammattitaitoon ja antaa kunkin opiskella niitä sisältöjä, jotka tukevat parhaiten kyseisen yksilön oppimista juuri sillä hetkellä? Onko parempi, että lahjakkaat oppilaat alisuoriutuvat ja eivät juurikaan kuluta opettajan aikaa kuin antaa heidän edetä omaan tahtiin, jolloin opettajan aikaa ei riitä heikoille yhtä paljon?

Näihin kysymyksiin tuskin löytyy yksimielistä vastausta, mutta päätösten tekeminen on välttämätöntä. Itse kannatan kaikkien lasten oppimisen maksimointia sen tasapäistämisen sijaan. Erot oppimisessa repeävät väistämättä, koska koulun vaatimustason pudotessa tiedostavat vanhemmat tekevät globaalissa maailmassa omat ratkaisunsa.

Uskon, että opettajajohtoisesta mallista on mahdollista siirtyä itseohjautuvampaan oppimiseen, mutta se edellyttää yhtenäistä toimintaa kaikilta koulun opettajilta. Itseohjautuvuuden oppiminen voi viedä lapsilta vuoden tai vuosia. On tärkeää hyväksyä, että ensimmäisten kuukausien aikana oppimistulokset voivat jopa heikentyä uutta tapaa opetellessa. Opettajan, turvallisen aikuisen, rooli tietojen ja taitojen opettelussa pysyy yhtä tärkeänä kuin ennenkin.

Pasi Savola

matematiikan lehtori

toimitusjohtaja, Skillgrower oy

