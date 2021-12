Ilkka-Pohjalainen pitää perjantaina julkistettua Suomen hävittäjäkauppaa ilmeisen onnistuneena.

”Soraääniä on toistaiseksi kuulunut varsin vähän, mikä on hyvä merkki. Yhdysvalloista ostettavia F-35-hävittäjiä on julkisesti arvostellut vain muutama näkyvä poliitikko.”

”Yhdysvaltalaisen hävittäjän valinta perustui ennen muuta sen suorituskykyyn. Suomi on pinta-alaltaan laaja maa. Sen ilmatilassa on kyettävä tarvittaessa liikkumaan liukkaasti, keräämään tiedustelutietoa ja jakamaan sitä maa- ja merivoimille.”

”Liioin sitä tosiseikkaa ei voi jättää huomioimatta, että konetyypin valinta on ulko- ja turvallisuuspoliittinen signaali Venäjän johdolle. Suomi on puolensa valinnut. Yhteensopivuus läntisen liittokunnan kanssa lisää hiukan Suomen turvallisuutta, vaikka ne kuuluisat viidennen artiklan turvatakuut jäävät tässäkin kaupassa tulematta.”

”Voi sen myös ajatella toisinpäin. Ulko- ja turvallisuuspoliittiset ’yleiset syyt’ ovat mennyttä aikaa. Ne eivät estäneet Hornetien ostamista, eivät liioin F-35-hävittäjien hankkimista.”

Ilta-Sanomat kirjoittaa, että hävittäjäkaupan perusteellinen valmistelu ja tinkimätön valintaprosessi on kerännyt kiitosta.

”Myös kauppaan kytkeytyvää teollista yhteistyötä on arvioitu Suomelle antoisaksi. Sen sijaan Suomen kaikkien aikojen kalleimman asejärjestelmän kustannukset ja erityisesti vuosikymmenten mittaiseksi aiotun käyttöajan kustannuksiin liittyvä epävarmuus ovat herättäneet myös jonkin verran epäilevää arvostelua.”

”Hävittäjät hankitaan pahimman varalle. Koko hävittäjäkaupassa on mitään mieltä vain sillä ehdolla, että hankittavat koneet järjestelmineen toimivat myös sodan oloissa.”

”Venäjä ja Kiina ovat kumpikin sekä vahvistaneet asevoimiaan että pyrkineet laajentamaan vaikutuspiiriään. Kumpaakin voi pitää sotilaallisen voiman alueellisena suurvaltana – ja länsimaisessa katsannossa turvallisuuspoliittisena haasteena. Toinen noista laajentumishaluisista suurvalloista on Suomen naapuri. Siksi Suomen hävittäjävalintaa voi puoltaa myös sillä perusteella, että tosipaikan tullen huoltovarmuutta turvaa maapallon ainoa sotilaallinen supervalta.”

Maaseudun Tulevaisuus pitää hävittäjähankintaa osoituksena vahvasta yhteisestä maanpuolustustahdosta.

”Eduskuntapuolueet olivat vasemmistoliittoa lukuun ottamatta tyytyväisiä hävittäjien hankintapäätökseen ja -prosessiin. Kysymys ei ole pelkästään investoinnista ilmavoimiin, vaan laajasti koko maanpuolustukseen. Puolustuskykyä tarvitaan siksi, ettei sitä tarvitsisi koskaan käyttää.”