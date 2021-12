Työterveyshuollon aloittamisen tasosta sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat pudonneet alle puoleen.

Helsingin kaupunki aikoo kilpailuttaa työterveyspalvelut ja etsii palveluille parempaa laatua ja tehokkuutta. Yhtenä kriteerinä on palvelujen nopea saatavuus, josta esimerkkinä on chat-palvelun vasteaika (Helsingin Uutiset 8.12.). Se on nykyään 30 minuutin luokkaa, mutta markkinajohtajalla seitsemän sekuntia. Työterveysasemia halutaan lisää. Lisäksi tavoitteena on saada säästöjä sairauspoissaoloissa ja työkyvyttömyyseläkkeissä.

Kaupungin johdon kannattaa tarkoin miettiä, minkä osan se työterveyspalveluissa itse tuottaa ja minkä ostaa. Omaa työterveyshuoltoa Helsinkiin 1970-luvulla perustettaessa ja 2000-luvun alussa laajennettaessa oli tavoitteena työterveyden tiivis yhteistyö työsuojelun, uudelleensijoituksen, rekrytoinnin ja johtamisen kehittämisen kanssa.

Oma työterveyshuolto osoittautui erittäin toimivaksi malliksi. Toimintaa koordinoi henkilöstöasioita johtavan apulaiskaupunginjohtajan vetämä henkilöstöhallinnon johtoryhmä, johon kuuluivat lisäksi henkilöstöjohtaja, rahoitusjohtaja, työterveysjohtaja sekä koulutus- ja kehittämiskeskuksen johtaja. Ryhmän toiminta osoitti, että henkilöstöasiat, talousasiat sekä työterveyshuolto tarvitsevat jatkuvaa yhteistyötä.

Suurimmat taloudelliset hyödyt työterveyshuollossa saavutetaan sairauspoissaolojen ja työkyvyttömyyden vähenemisenä. Työhyvinvoinnin tukeminen yhteistyössä esimiesten kanssa parantaa toiminnan tuottavuutta ja lisää henkilökunnan viihtyvyyttä. Nykyisestä mallista tiedetään ainakin se, että työterveyshuollon aloittamisen tasosta sairauspoissaolot ja työtapaturmat ovat pudonneet alle puoleen.

Työterveyden, henkilöstön ja johdon yhteistyötä ei rakenneta vain avohoidon vasteajoilla. Ulkoistettu palvelu ulkoistaa työterveyden henkilöstöhallinnon ja linjajohdon strategisesta ytimestä. Strategista kumppanuutta ei kannattaisi ulkoistaa. Vaikka Vantaa ulkoistaa, Turku ei – ratkaisu vaatii näkemystä.

Juha Liira

Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen entinen johtaja

Arto Antman

Helsingin kaupungin koulutus- ja kehittämiskeskuksen entinen johtaja

