Sonia Mathews pohti (HS Kolumni 10.12.) vaatteiden eettistä kierrätystä. Toivottavasti meistä monet miettivät samaa. Mathews päätyi verkossa tapahtuvaan myymiseen, ja se onkin hyvä vaihtoehto. Kerron lyhyesti, miten edustamani organisaatio, Emmaus Helsinki, kierrättää vaatteita.

Myymme meille lahjoitettuja vaatteita myymälöissämme. Hyväkuntoiset mutta omille asiakkaillemme kelpaamattomat vaatteet lahjoitamme asunnottomien Emmaus-yhteisöille Itä-Eurooppaan. Siellä niitä myydään yhteisöjen omilla kirpputoreilla tai lahjoitetaan tarvitseville. Kirpputorien tuotolla pidetään yllä asumisyhteisöjä ja annetaan sosiaalista apua paikallisille tarvitseville.

Osan myymättä jääneistä vaatteista lahjoitamme pääkaupunkiseudun vähäosaisia auttaville järjestöille. Emmaus Helsinki ei myy eikä lahjoita yhtään vaatekappaletta kehittyviin maihin itse tai muiden toimijoiden kautta. Emme ylipäätään myy meille lahjoitettua tavaraa muuta kuin omissa myymälöissämme.

Valitettavasti osa meille lahjoitetuista vaatteista on niin huonokuntoisia, ettei niitä voi antaa kenellekään edes ilmaiseksi. Rikkinäiset, likaiset tai muuten huonokuntoiset vaatteet viemme Sortti-aseman poistotekstiilikeräykseen. Lajittelun jälkeen poistotekstiilit päätyvät Paimioon, jossa niistä työstetään kuitua käytettäväksi uusien vaatteiden materiaalina. Osa poistotekstiileistä menee esimerkiksi eristeiden valmistukseen.

Poistotekstiilien hyödyntäminen on vielä lapsenkengissä, ja aikaisemmin huonokuntoiset tekstiilit päätyivät parhaassakin tapauksessa korkeintaan energiaksi eli rovioille. Jälleenkäsittely on kuitenkin alkanut, ja toivottavasti tekstiiliteollisuus ottaa haasteen vastaan ja alkaa käyttää kierrätettyä kuitua yhä enemmän. Ja toivottavasti me kuluttajat alamme suosia uusiovaatteita ja viemme omat loppuun käytetyt vaatteemme poistotekstiilikeräykseen.

Mitä sitten myyntituotoille tapahtuu? Olemme vapaaehtoispohjalta toimiva järjestö ja lahjoitamme toimintakulujen yli jäävän tuoton kumppaneidemme hankkeisiin Intiassa ja Perussa. Avustamme myös Itä-Euroopan Emmaus-yhteisöjä, ja iso osa lahjoitusrahasta menee pääkaupunkiseudulla toimiville sosiaalista työtä tekeville järjestöille.

Helka Ahava

Emmaus Helsinki

