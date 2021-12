17-vuotias on liian nuori auton rattiin

17-vuotiaan ajo-oikeus ei ole nuoren, ympäristön tai yhteiskunnan etu.

Liikenneturvan toimitusjohtaja Pasi Anteroinen nosti kirjoituksessaan “Alaikäisten päästäminen auton rattiin on karhunpalvelus nuorille” (HS Vieraskynä 10.12.) ansiokkaasti esiin ajokortti-iän laskemisen ongelmia. Myös Pyöräliitto on lausunnossaan asettunut muutosta vastaan muun muassa liikenneturvallisuuden takia.

Liikenneturvallisuus nähdään usein vain ajoneuvon sisäpuolella olevien turvallisuutena, vaikka yhtä merkittäviä ovat ajoneuvojen aiheuttamat riskit liikenteen suojattomille osapuolille eli kävelijöille ja pyöräilijöille. Suomea pidetään harvaan asuttuna maana, mutta kuitenkin väestöstä yli 86 prosenttia asuu taajamissa. Taajamissa kävellään ja pyöräillään paljon koulu-, työ- ja asiointimatkoja. Monen 17-vuotiaan ajot osuisivat samaan ajankohtaan kuin koululaisten koulumatkat. Joudummeko tilanteeseen, jossa vanhemmat lisäävät nuorimpien ikäluokkien koulukyytejä, kun liikenneympäristöä ei pidetä turvallisena?

Pyöräliitto on nostanut esiin liikenneturvallisuuden nollavision rinnalle plussavision, jossa arjen liikkuminen tuottaa terveyshyötyjä. Tämä saavutetaan kulkemalla lihasvoimin. Nuorten vähäisestä liikkumisesta ollaan huolissaan, mutta samalla ollaan siirtämässä yksi ikäluokka autoilijoiksi iässä, jossa tulevaisuuden toimintamallit ja liikkumismuodot valitaan. On selvää, että ajokortti-iän alentaminen aiheuttaisi siirtymistä oman auton rattiin, mikä tekee taas entistä vaikeammaksi saavuttaa liikenteen ilmastotavoitteita. Kehityksen tulisi kulkea pois ympäristöä kuormittavista liikennemuodoista, ei niitä kohti.

Meillä on jo vahva näyttö 17-vuotiaiden korkeammasta riskitasosta liikenteestä. Tähän nähden Anteroisen ehdottamat rajoitukset eivät ole riittäviä. Selkeintä on palata B-ajokortissa 18 vuoden ikärajaan ja käytäntöön, jossa ikäpoikkeusluvat olivat nimensä mukaisesti todellisia perusteltuja poikkeuksia. Tämä on hyväksi sekä nuorille että maapallolle.

Tuomo Pollari

Sami Viitanen

hallituksen jäseniä

Pyöräliitto

