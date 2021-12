Ennen kuin uusien pikaraitioteiden rakentaminen aloitetaan, pitäisi päivittää suunnitelmat toisen metroradan rakentamiseksi Länsi- ja Keski-Helsinkiin niin, että huomioidaan myös asuinympäristön viihtyvyys ja luontoarvot.

Helsingin kaupunki suunnittelee uusia pikaraitioteitä ennen kuin Raide-Jokeri on valmistunut ja sen palvelutaso on tullut käytännössä testatuksi. Raide-Jokerin tämänhetkinen kustannusarvio on 386 miljoonaa euroa, mikä on vähän verrattuna esimerkiksi länsimetron ensimmäisen vaiheen 1,186 miljardin euron hintaan.

Tarkasteltaessa tätä kustannussäästöä ei ole kuitenkaan huomioitu Raide-Jokerin rakentamisen aiheuttamaa asuinympäristön ja lähiluonnon tuhoa eikä asetettu sille hintaa. Mielestäni, ennen kuin uusien pikaraitioteiden rakentaminen aloitetaan, pitäisi päivittää suunnitelmat toisen metroradan rakentamiseksi Länsi- ja Keski-Helsinkiin niin, että huomioidaan myös asuinympäristön viihtyvyys ja luontoarvot.

Kustannuksia saattavat keventää muutamat aiemmin suunnitellun toisen metroradan varrelle jo valmiiksi louhitut asematunnelit. Ennen päätöksentekoa kaikki asiaan vaikuttavat tekijät pitäisi julkistaa ja asukkaille antaa mahdollisuus vaikuttaa.

Pikaraitiotien etu metroon verrattuna ovat lyhyet pysäkkivälit, mutta heikkoutena hitaus, minkä takia se palvelee parhaiten niitä matkustajia, jotka käyttävät sitä lyhyillä matkoilla. Tämän takia pitäisi myös selvittää tulevien käyttäjien palvelutarpeita.

Jukka Tienari

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.