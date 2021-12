Suomalaisissa kodeissa on surullisen paljon näkymättömiä lapsia, jotka vetäytyvät taka-alalle vanhempien riitojen ja juomisen tieltä.

Tove Janssonin tarinassa Näkymätön lapsi Tuutikki tuo Muumitaloon tytön, joka on muuttunut näkymättömäksi. Tytön nimi on Ninni. Ninni on elänyt pitkään ilmapiirissä, joka on ollut tunnekylmä ja vihamielinen. Tämän seurauksena Ninni on muuttunut näkymättämäksi. Muumilaakson Ninni ei koskaan pyydä mitään. Hän ei ilmaise toiveitaan, halujaan tai mielipiteitään. Hän toimii aina odotusten mukaan eikä ole koskaan eri mieltä kenenkään kanssa.

Suomalaisissa kodeissa on surullisen paljon Ninnin kaltaisia näkymättämiä lapsia, jotka vetäytyvät taka-alalle vanhempien riitojen ja juomisen tieltä. Kodin näkymättömät lapset tekevät itsestään pieniä ja hiljaisia ja pakenevat oman mielen ja haaveiden maailmaan.

Jouluna tilanteet usein vielä kärjistyvät entisestään. Jouluun latautuu paljon odotuksia, toiveita ja perinteitä, joiden täyttäminen vaatii jo lähes epäinhimillistä suorituskykyä. Juhlamieli katoaa helposti glögihuuruiseen, riitaisaan tunnelmaan ja kodin ninnit vetäytyvät omiin huoneisiinsa.

Näkymättömästä lapsesta kasvaa helposti näkymätön aikuinen, ja synkät joulumuistot siirtyvät sukupolvelta toiselle. Aina on kuitenkin mahdollisuus muutokseen. Aikuisten läsnäolo ilman päihteitä luo lapselle turvallisuuden tunnetta ja yhteisiä lapsuuden iloisia joulumuistoja. Ne muistot kantavat pitkälle aikuisuuteen.

Annetaan lapsille raitis joulu ja tehdään Ninnit näkyviksi!

Niina Kokko

asiantuntija, lapsilähtöinen päihdetyö

Ensi- ja turvakotien liitto ry

