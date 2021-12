Voisimme lopettaa onnellisuuden mainostamisen ja puhua siitä, miksi lapset eivät ole yhtä onnellisia kuin vanhempansa.

Elon Muskista tuli modernin ajan Hannes Kolehmainen, kun Tesla-miljardööri twiittasi Suomen maailmankartalle. Miehen Sanna Marin-meemin julkaiseminen synnytti muutaman minuutin, tunnin tai päivän maabrändi-ikkunan, riippuen Muskin mielialasta ja matkasta seuraavaan meemiin.

Piti Marinista tai ei, niin Suomella on tällä hetkellä pääministeri, joka ymmärtää, miten 2020-luvun poliittinen viestintä toimii. Ehkä siinä on ihmettelijöille osasyy, miksi Marin on suosittu pääministeri.

Marin valjastikin nopeasti yksittäisen netti-ilmiön oman viestintänsä työkaluksi ja twiittasi Muskille takaisin artikkelin Suomesta maailman onnellisimpana valtiona.

Ah, ihanaa, jopa täydellistä maabrändiä. Maabrändi onkin todennäköisesti monien julkisilla varoilla työskentelevien ihmisten viime päivien käytetyin sana.

Ehkä on kuitenkin tarpeellista napata ote ilmiön ilmiöstä ja viedä keskustelu metatasolle, jossa käydään keskustelua suomalaisten onnellisuudesta.

On toki selvää, että suomalaiset sosiaalisen median käyttäjät ovat maailman onnellisimpia, koska kukaan muu ei mussuta niin paljon. Vain tasapainoinen, kaikki perustarpeet tyydyttävä arki voi synnyttää halun valittaa lautapeleistä tai naispoliitikon baarikäynnistä.

Vaikka Twitter voi joskus vaikuttaa kansan läpileikkaukselta, niin sitä se ei kuitenkaan ole.

World Happiness Report nimittäin unohtaa yhden merkittävän segmentin tutkimuksistaan: alle 15-vuotiaat, jotka ovat noin neljäsosa koko maailman väestöstä.

Onneksi lapsiltakin on kyselty. Children’s Worldin 35 valtion kyselyssä suomalaiset lapset olivat onnellisuusjanalla keskivaiheilla.

Laajempi viime vuosien tutkimus on ollut Maailman terveysjärjestön WHO:n organisoima 11-, 13- ja 15-vuotiaiden nuorten terveyttä kartoittava kysely, joka toteutettiin 45 Euroopan maassa sekä Kanadassa.

Tässä tutkimuksessa suomalaiset 11-vuotiaat jäivät sijalle 26, kun 13- ja 15-vuotiaat olivat sijoilla 14 ja 15.

Pisa-tutkimuksessa mitattavien tyytyväisyyskyselyissä suomalaislapset ovat olleet noin 19. sijalla. Tuloksia on julkistanut muun muassa Unicef.

Suomi ei ole ainoa poikkeus. Monissa aikuisten onnellisuustutkimuksissa pärjänneiden valtioiden valtioiden lapset eivät jaa kokemusta vanhempiensa kanssa. Syytä ei täysin tiedetä.

Ehkä siitäkin voisi onnellisessa valtiossa keskustella.

Kirjoittaja on HS Vision toimittaja.