Sveitsissä ei ole eutanasialakia.

Haluan tarkentaa juttua ”Eutanasiassa avustavan laitteen testaus alkaa” (HS 11.12.).

Jutussa esitelty Sarco-laite kehiteltiin jo vuonna 2017, eikä sitä ole tarkoitus käyttää eutanasian toteutuksessa, vaan kyseessä on väline itsemurhan toteuttamiseen. Sveitsissä ei myöskään ole eutanasiaklinikkaa kuten ei missään muuallakaan maailmassa. Ei Hollannissakaan. Sveitsissä laitteen käyttöönottoa harkitaan yhdistyksessä, joka avustaa itsemurhan tekemisessä. Laite ei myöskään voi olla ristiriidassa Sveitsin eutanasialainsäädännön kanssa, koska Sveitsissä ei ole eutanasialakia.

Philip Nitschke, joka on laitteen suunnitellut, haluaa laitteellaan toteuttaa ”tyylikkään ja elegantin tavan kuolla”. Laitteen designia onkin esitelty viime vuosina laajalti, ja ulkoasultaan kapseli onkin tyylikäs. Se, mikä lisäarvo ulkoisella tyylikkyydellä itsemurhan tekemisessä on, lienee kyseenalaista, kuten HS:n jutussakin todettiin. Sarco-laitteen merkitystä on vaikea sijoittaa eutanasian vastustus–kannatus-akselille.

Jutussa kirjoitettiin, että ”Sveitsi on yksi harvoja maita maailmassa, jossa lääkäriavusteinen itsemurha on on mahdollinen”. Ensinnäkin Sveitsissä avustetut itsemurhat ovat maallikkoavusteisia, ja toiseksi lääkäriavusteinen itsemurha on mahdollinen useassa maassa. Jutun mukaan Sveitsissä eutanasian voi saada, jos motiivi ei ole itsekäs. Tämä ei pidä paikkaansa, koska Sveitsissä eutanasia on kielletty ja rangaistava teko. Jutussa sanottiin, että armokuolema toteutetaan voittoa tuottamattomilla klinikoilla, mikä sekään ei pidä paikkaansa, koska tällaisia klinikoita siellä ei ole.

Jutun lopussa todettiin, että lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia eivät ole sallittuja, mikä sekään ei ole totta. Itsemurhan tekeminen Suomessa ei ole laissa kiellettyä eikä siten voi olla myöskään siinä avustaminen. Eutanasiaa Suomen laki ei tunne, mutta siihen viittaava teko tulkitaan surmaksi, jonka rangaistavuus on osin riippuvainen tekotilanteesta.

Juha Hänninen

lääketieteellinen asiantuntija

Oikeus arvokkaaseen kuolemaan ry

