Niin sanottu ulkonäkötyö on epäkiitollista puuhaa, jossa on vaikea voittaa, kirjoittaa Annikka Mutanen.

Kaverini kertoi huvittavan jutun, kun olimme tulossa treeneistä lihakset lämpiminä. Hän oli maininnut töissä, että judossa syntyy paljon pariskuntia. Työtoveri oli näyttänyt hämmästyneeltä ja tokaissut: Ei voi olla mahdollista, eihän siellä voi olla kaunis.

Nauroimme työtoverin ihmetykselle. Toinen toistaan heitellessä tukka menee tosiaan sekaisin eikä meikkiä voi käyttää. Silti ihmiset ovat viehättävimmillään, kun he tekevät yhdessä mitä rakastavat eivätkä mieti, miltä näyttävät.

Tarkemmin ajatellen hassu tokaisu on traaginen. Ulkonäköpaineet ovat aina kuuluneet nuoruuteen, ja ne näyttävät yhä koventuneen. Kulkisipa kehitys kohti maailmaa, jossa ihmiset eivät haaskaisi elämäänsä, rahojaan ja jopa terveyttään ihanteellisen ulkonäön tavoitteluun.

Jo oman ulkomuodon jatkuva tarkkailu on epäterveellistä. Se altistaa häpeälle ja ahdistukselle, sanoo Anu Silfverberg osin omakohtaisessa kirjassaan Sinut on nähty. Usein toistellaan, että naiset kaunistautuvat itseään varten. ”Olisi kai jotenkin surullista sanoa, että he tekevät niin, koska toivovat hyväksyntää ja rakkautta ja kokevat, että siihen vaaditaan kasvojen ja ruumiin muokkausta osin tai tyystin toisenlaiseksi”, Silfverberg kirjoittaa.

Niin sanottu ulkonäkötyö on epäkiitollista puuhaa, jossa on vaikea voittaa. Suomalaisten suhtautumista ulkonäköön on selvitetty tutkimuksessa, jonka tuloksia esitellään teoksessa Ulkonäköyhteiskunta. Ilmi kävi, että naisten oletetaan panostavan ulkonäköön, mutta kauneutta ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää hyödyntää esimerkiksi työn tai edes kumppanin hankinnassa. Miehille ulkonäön parantelu on noloa, mutta komeutta saa kyllä käyttää hyväksi, jos sitä on.

Ylin ihanne molemmilla sukupuolilla on luonnonkauneus.

”Siksi näkyvät viitteet siitä, että kauneuden tavoittelu on paineen alaista, tekevät siitä häpeällistä”, Silfverberg toteaa. Hän päättelee, että oman ulkomuodon muokkaaminen olisi järkevintä hylätä kokonaan.

Voin suositella kokemuksen pohjalta samaa. Ulkonäkötyö on jäänyt nuoruudesta asti lähes tekemättä. Meikit ovat vanhentuneet kylpyhuoneen kaappiin, kun olen mieluummin nukkunut aamuisin pitempään, halunnut pyöräillä vesisateessa töihin tai päästä illalla salille ilman pakkeleiden poistoa.

En ole katunut tätä laiminlyöntiä. En olisi millään kauneuskonsteilla voinut saada parempaa asemaa enkä alfampaa urosta kuin olen saanut hikisenä urheiluharjoituksista.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.