Käsittelyajat ovat kohtuuttomia myös hakijoille.

Työvoimapula Suomessa on suuri ongelma yritysten kasvulle ja jopa olemassa olevalle toiminnalle. Pulaa työvoimasta on kaikilla aloilla. Ainut keino kasvattaa työvoiman tarjontaa työmarkkinoillemme on saada työvoimaa kolmansista maista.

Meillä runsaat 50 henkilöä työllistävässä palvelualan yrityksessä on edustettuina noin kymmenen eri kansallisuutta – Euroopasta, Aasiasta, Afrikasta ja Etelä-Amerikasta. Osa ei puhu Suomea lainkaan. Työelämä on jo nyt kansainvälistä kaikenkokoisissa yrityksissä.

Olemme rekrytoineet vuosien saatossa työluvalla työvoimaa, ensimmäisen kerran vajaat kymmenen vuotta sitten. Työlupaprosessit ovat olleet lähes toivottomia – alkuun prosessiin meni liki vuosi.

Tilanne on koko ajan parantunut. Eniten se on kehittynyt työ- ja elinkeinopalveluiden osalta. Nykyisin te-toimistoilla on omia työlupasähköpostiosoitteita työnantajille, ja käsittelyajat ovat supistuneet jopa viikkoon kahteen. Heidän palveluhalukkuutensa on suuri. Viesteihin ja kiirehtimispyyntöihin vastataan heti, ja asiat hoituvat sutjakasti. Kiitos!

Suurlähetystöt ulkomailla ovat toimineet koko ajan hyvin omalta osaltaan. Ne myös palvelevat sähköpostitse ja hoitavat kiireelliset asiat pois sutjakasti, ja käsittelyajat ovat olleet lyhyitä. Kiitos!

Suurin työlupaprosessin kehitystarve on Maahanmuuttovirastossa (Migri), jonka toiminta ei ole vuosien varrella juuri muuttunut. Vastikään saimme Migristä kiirehtimistoiveeseen vastauksen: ”Hakemukset pyritään ratkaisemaan lakisääteisen käsittelyajan puitteissa.” Tuo lakisääteinen aika on neljä kuukautta. Tämä pullonkaula on tarpeettoman pitkä ja tulisi saada toimimaan.

Työelämä on hektistä, ja yritykset toimivat nopeasti. Tarpeet ovat usein akuutteja. Käsittelyajat ovat myös kohtuuttomia hakijoille. Nytkin hakijat ovat kysyneet useasti, voiko työnantaja kiirehtiä hakemuksia, kun he odottavat lähtömaassa päätöstä ison elämänmuutoksen edessä. Kun muut toimijat ovat saaneet supistettua käsittelyajat, olen ihan varma, että siihen pystyy myös Migri.

Voisiko prosessia virtaviivaistaa? Esimerkiksi lähetystöstä voisi tulla heti hakemuksen jätöstä tieto Migriin, joka käsittelisi hakemusta yhtä aikaa te-palveluiden kanssa eikä odotettaisi ensin te-palveluiden päätöstä. Tai lupakäsittelyyn voitaisiin resursoida lisää henkilöstöä. Vai onko teilläkin työvoimapula?

Voitaisiinko säätää laki, että käsittelyaika olisi esimerkiksi enintään kaksi viikkoa?

Jani Pitkänen

yrittäjä, Oulu

