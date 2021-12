Ilta-Sanomat pohtii, mitä Suomessa pitäisi tehdä, kun koronaviruksen omikronmuunnos levinnee täälläkin nopeasti.

”Vielä ei tiedetä tarkasti, kuinka vakavaa tautia omikron aiheuttaa. Se tiedetään silti, että variantti näyttää kiertävän kahden rokotteen antamaa suojaa varsin ovelasti.”

”Maailmalta on saatu kuitenkin jo tutkimustuloksia, joiden mukaan kolmas rokotus antaa omikronia vastaan huomattavasti kahta rokotetta paremman suojan.”

”Karkeasti ottaen voi sanoa, että jokainen lisärokotettu ihminen vähentää yhteiskunnassa kiertävän viruskuorman määrää. Kolmosrokotetut tulevat suojanneeksi omalla vastuullisella toiminnallaan myös rokottamattomia ja vähentäneeksi sairaanhoidon osaksi tulevaa kuormaa.”

”Suomen pitäisikin laatia uusi selkeä suunnitelma kolmannen rokotteen antamiselle. Tehosterokotteet ovat näillä näkymin ainoa keino välttää sulkutiloja ja estää terveydenhuollon romahdus.”

”On heitä, jotka eivät halua koronarokotetta – eivät edes sitä ensimmäistäkään – eikä heidän rokottamisekseen ole keksitty viisasten kiveä. Pitkälti heidän takiaan saatamme olla menossa kohti tilannetta, jossa hallituksen on otettava käyttöön kaikkia koskevia koronarajoituksia jopa valtakunnallista ’hätäjarrua’ myöten.”

”Ja sitten on heitä, jotka haluaisivat ehdottomasti saada kolmannen rokotteen, mutta heille ei anneta sitä vielä. Suositukset ovat sekavia eikä esimerkiksi nuorempien ikäryhmien osalta ole täyttä yksimielisyyttä tavoitellusta rokotustahdista.”

”Suomessa ei ole riittävästi rokotteita varastossa, jotta kolmospiikkejä riittäisi kaikille – mutta ei kai se saisi olla syynä hidastaa niiden antamista ensimmäisille ei-riskiryhmäläisille?”

Hämeen Sanomat toteaa, että uuden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan suurella osalla korkeakouluopiskelijoista on ahdistus- ja masennusoireita ja yksinäisyys on yleistä.

”Kun korona on tyhjentänyt kampuksia ja opiskelua on siirretty etäyhteyksien päähän, tilanne on ollut vaikea varsinkin uusille opiskelijoille. Moni on muuttanut uudelle paikkakunnalle ensimmäistä kertaa yksin asumaan. Lähiopetuksen ja opiskelijatapahtumien puuttuminen on tehnyt opiskelukavereihin ja uusiin ihmisiin tutustumisesta vaikeaa.”

”Opiskeluajan pitäisi olla yksi mieleenpainuvimmista, hienoista elämänvaiheista. Yksin pieneen opiskelija-asuntoon ahdettuna etäyhteyden päässä läppärin ääressä se ei välttämättä siltä tunnu.”

”Opiskelijoiden hätähuuto on otettava vakavasti. Nuorten ihmisten masennus- ja ahdistusoireet opiskeluaikana voivat pahimmillaan heijastua niin, että opiskelut vaikeutuvat ja työhön pääsy estyy jopa kokonaan.”