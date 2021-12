Lienee selvää, että koronavirus on tullut jäädäkseen eikä mitään normaalia arkea välttämättä enää tule.

Koronapandemia on jatkunut kaksi vuotta. Lääketieteellisesti pandemian hoito on ollut kontaktien vähentämistä ja väestön immuniteetin modifioimista. Politiikaksi ja viranomaistoiminnaksi vietynä tämä on tarkoittanut erilaisia kontrollitoimia ja rokotuksia.

Pitkän aikavälin koronapolitiikkaa ei ole, sen sijaan päättäjät reagoivat uusien tautitapausten ja kuolleiden määriin. Poliitikkojen, virkamiesten ja tavallisten kansalaisten toiveena näyttää olevan pandemian mahdollisimman nopea loppuminen: ”normaali arki”. Koko yhteiskuntaa vaivaa koronaväsymys ja turhautuminen. Mutta mitään normaalia arkea ei välttämättä enää tule. Lienee selvää, että koronavirus on tullut jäädäkseen.

Rokotteiden teho on jo lähtökohtaisesti rajallinen sen lisäksi, että virus tuottaa uusia muunnoksia. Tämän takia olettama pitkästä koronapandemiasta tulisi ottaa vakavasti ja huomioida se terveydenhuollon suunnittelussa sekä kontrolli- ja rokotuspolitiikassa laajemminkin.

Koko kansan valikoimaton rokottaminen yhä uudelleen vuosittain tai tiheämmin aikavälein uusien virusvarianttien ilmaantuessa lienee mahdotonta. Kallis ja pääosin velalla rahoitettu kontrollipolitiikka ei myöskään voi jatkua vuosia.

Pandemiatilanne muuttuu nopeasti. Viranomaisten päätökset voivat olla vanhentuneita jo syntyessään. Paljon puhuttu koronapassi on yksi esimerkki tästä. Passin informaatioarvo heikkenee uusien virusvarianttien ja rokotuksen rajallisen tehon takia. Passista riippumatta jokaisen tulee suojautua kuten meille on opetettu. On vaarallista kuvitella, että koronapassin takia suojautuminen olisi tarpeetonta.

Asenteilla ja odotuksilla on merkitystä siinä, kuinka selviämme pitkittyneestä koronapandemiasta. Medialla on tässä tärkeä rooli. Nykyinen koronatiedotus on reaaliaikaista ja ahdistaa monia. Lääketieteellisesti koronavirus on kuitenkin taudinaiheuttaja muiden taudinaiheuttajien joukossa. Muista taudinaiheuttajista poiketen koronavirus on julistettu lainsuojattomaksi, eikä näin voi loputtomasti olla.

Keuhkokuume on ollut kautta aikojen vanhusten kuolemaan johtava sairaustila, mutta tänä päivänä vanhusten koronaviruksesta johtuva keuhkokuume päätyy iltauutisiin. Pahin pandemia on pelko.

Petri Hannikainen

lääkäri, Lapinjärvi

Janne Kuusela

lääkäri, Kangasniemi

