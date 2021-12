FFP-maskit antavat tehokkaan suojan koronaviruksen omikronmuunnosta vastaan.

Koronaviruksen omikronmuunnos aiheuttaa suurta tartuntojen lisääntymistä ärhäkästi, ja on viitteitä, että myös aiemman muunnoksen sairastaneet tai rokotetut voivat saada tartunnan. Terveydenhuolto on jo nyt kuormittunut koronaviruksen deltamuunnoksen vuoksi, ja Suomessa on todettu ensimmäiset omikrontartunnat.

Tehokas torjunta edellyttää useiden toisiaan täydentävien keinojen käyttöä, joista Suomessa tällä hetkellä alihyödynnetään FFP2- ja FFP3-luokan hengityssuojaimia. Näihin korkean suojaustason suojaimiin siirryttiin juuri eduskunnassakin. Ne suojaavat myös omikronmuunnokselta ja myös käyttäjää itseään.

Lapsista jopa 43–68 prosenttia sairastaa koronan oireettomana, ja täysin rokotetutkin voivat levittää koronavirusta oireettomina. Siksi koronapassin lisäksi maskien käyttö tilaisuuksissa olisi tarpeen. Tapahtumien järjestäjät voisivat sisällyttää lipun hintaan FFP-maskin ja edellyttää sen käyttöä. FFP-maskin käyttö yleisötilaisuuksissa, julkisessa liikenteessä, ruuhkaisissa sisätiloissa ja harrastuksissa voisi mahdollistaa yhteiskunnan pitämisen auki yhdistettynä muihin tehokkaisiin keinoihin.

Kansalaispulssi-kyselyt osoittavat, että valtaosa suomalaisista pitää maskin käyttöä tehokkaana ja helppona.

Hinta ei enää ole este FFP-maskin käytölle: kertakäyttöiseksikin tarkoitetun FFP-maskin suojateho säilyy Teknologian tutkimuskeskuksen (VTT) tutkimusten mukaan useiden pesujen ajan. Jos suojain ei ole kastunut tai likaantunut, riittää, että pitää maskia kuivassa ja ilmavassa paikassa kolmen päivän ajan, ja sitä voi käyttää turvallisesti uudestaan.

Mitä tehokkaammin saamme taudin leviämistä estettyä, sitä useampi suomalainen säästyy pitkältä koronalta, työkyvyttömyydeltä tai kuolemalta, ja terveydenhuollon toimintakyky säilyy.

Nelli Hankonen

professori, Tampereen yliopisto

Ali Harlin

tutkimusprofessori, VTT

