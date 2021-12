Me suomalaiset olemme tottuneet raatamaan niska limassa ja valittamatta.

Opettaja Paula Posti kirjoitti (HS Mielipide 11.12.) olevansa huolissaan lukiolaisten pakkotahtisuudesta sekä opiskelijoiden ja opettajien uupumisriskistä. Luettu oli todella huolestuttavaa. Ilmiö on räjähtänyt käsiin työelämässä, opiskelussa ja siis jo lukiossa. Syyllinen ei todellakaan ole pelkkä koronavirus – se vain mutkisti ja kärjisti ongelmaa.

Kiire saada nuoret työelämään uupumaan ei ole kovin pitkälle mietitty ajatus. Itse pakkotahtisuuden, uupumuksen ja uudelleenoppimisen (joka jatkuu) läpikäyneenä kysynkin, olisiko paikallaan viestittää jo yläkoululaisille ja meille kaikille: ”Riität sellaisena kuin olet” ja ”Olet elämäsi tärkein henkilö, pidä huoli itsestäsi”.

Ilokseni kuulin oman lukiolaiseni kertovan, että hänen lukionsa on ihana. Siellä joustetaan ja kuulostellaan, miten opiskelija voi. Jos joku myöhästyy muutaman minuutin, opettajan on kuultu pohtivan, että taustalla voi olla vaikka edellisen illan riita tai huonosti nukuttu yö. Miksi rangaista nuorta vielä myöhästymismerkinnällä? Samantyyppistä asennetta on ilmassa muillakin opettajilla. Tässä asenteessa nousee pintaan lempeys.

Me suomalaiset olemme tottuneet raatamaan niska limassa, valittamatta ja huolimatta kohtuuttomista vaatimuksista. Kukin rikkoontuu sitten tavallaan jossain vaiheessa. Rikkoutunut ihminen on pois työelämästä ainakin jonkin aikaa ellei pysyvästi. Se, joka oivaltaa lempeyden itseään kohtaan ajoissa, ehkä säästyy rikkoutumiselta. Se, joka oivaltaa lempeyden läheistä kohtaan, pääsee syvemmälle ymmärrykseen ihmissuhteissa ja kasvattaa ehkä yksilöä, joka ei rikkoudukaan niin helposti. Meistä suurin osa tekee parhaansa – riittäisikö se?

Minna Halinen

perheenäiti ja lääkäri, Espoo

