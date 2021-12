Kotihoidon tuen kuntalisän rajaaminen sekä yksityisen päivähoidon tuen puute ajavat perheet pois Helsingistä.

Olen pettynyt siihen, että kotihoidon tuen kuntalisän palautus entiselle tasolleen ei mahtunut Helsingin budjettiin. Kuntavaalien alla tätä kannatettiin yli puoluerajojen.

Helsingin kaupunki on heikentänyt kotihoidon tuen kuntalisää 1.6.2021 alkaen. Helsinki-lisän maksaminen loppuu, kun kotona hoidettava lapsi täyttää vuoden. Aikaisemmin kuntalisää maksettiin siihen saakka kunnes kotona hoidettava lapsi täytti kolme vuotta.

Muutoksen seurauksena kotihoidon tukien määrä Helsingissä voi jäädä lapsilisän kanssakin vajaaseen 450 euroon kuukaudessa silloin, kun vanhempi hoitaa yli 1-vuotiasta lasta kotona.

Helsingissä asumisen ja elämisen kustannukset ovat maan kovimmat. Tämä korostuu erityisesti lapsiperheissä. Kotihoidon tuen kuntalisä tulisi todella tarpeeseen niissä perheissä, joissa lasta kotona hoitavan vanhemman tuloina on vain pieni kotihoidon tuki.

On huomattava myös, että Helsingin kaupunki ei myöskään subventoi yksityistä päivähoitoa palvelusetelein millään tavalla. Käytäntö on omiaan lisäämään perheiden eriarvoisuutta Helsingissä, kun yksityinen päivähoito on varattu vain niille, jotka pystyvät maksamaan sen omasta pussistaan.

Helsingin harjoittama lapsiperhevihamielinen politiikka saa lapsiperheet muuttamaan perhemyönteisempiin lähikuntiin. Myös perheemme on alkanut harkita muuttoa. Onko Helsingillä todella varaa menettää lapsiperheiden verotulot?

Janna Rantanen

juristi ja äiti, Helsinki

