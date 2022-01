Suomi on laaja maa, ja liikkuminen on hankalaa ilman ajolupaa.

Ajoluvan aikaistaminen on synnyttänyt vilkkaan keskustelun. Erityisesti sitä ovat vastustaneet Pyöräliitto ja Liikenneturva. Ymmärrän huolen liikenneturvallisuudesta mutta myös nuorten tarpeen saada kortti aikaisemmin.

Suomi on laaja maa, ja liikkuminen on hankalaa ilman ajolupaa. Mopoauto on hyvä vaihtoehto, mutta ei paras turvallisuuden kannalta. Työssäni nuorten parissa törmään usein alaikäisten liikkumisongelmiin. Kortti mahdollistaa nuorille monia asioita, jotka esimerkiksi ehkäisevät syrjäytymistä maaseudulla.

Turvallisuuden parantamiseksi kannattaa miettiä nuorten ajo-opetuksen vahvistamista. Kaikki nuoret eivät asu kaupungissa, jossa liikkuminen on helppoa. Nuoret ovat meidän tulevaisuutemme ja turvamme. Opastus ja ohjeistus liikenteessä kuuluu aikuisille ennen ajoluvan saamista. Hoidetaan se hyvin ja turvataan kaikkien liikkuminen laajassa kotimaassamme.

Jukka Maja

opinto-ohjaaja, Mäntsälä

