Mediassa on kerrottu pitkään erityisesti lukiolaisten potemasta väsymyksestä ja uupumuksesta. Koulu on iso osa lukiolaisten päivää. Onko koulu siis syyllinen nuorten uupumiseen?

Me vanhemmat lukion opettajat olemme havainneet, että lukio-opintonsa aloittavilla nuorilla on yhä heikommat opiskelutaidot. Kuvat mediassa tosin kertovat moderneista koulurakennuksista, joissa peruskoululaiset opiskelevat itseohjautuvasti itse päättämiään tavoitteita kohti, rennosti värikkäiden pallien päällä keikkuen ja fantastisesti erilaisia tietoteknisiä laitteita käyttäen.

Todellisuus voi olla toisenlainen. Kysyn joka syksy lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoilta, kuinka moni saattoi peruskoulussa luottaa siihen, että kirjoittamalla opettajan antamat muistiinpanot vihkoon ja opettelemalla ne ulkoa voi olla melko varma, että sillä pärjäisi kokeissa. Tähän mennessä kaikki ovat nostaneet kätensä. Eli ainakin minun koulussani odotellaan yhä näitä itseohjautuvia multitaskaajia.

Peruskoulun voi ilmeisesti selvittää varsin hyvin, jos on hyvä muisti ja kuuntelee oppitunneilla. Kehnot opiskelutaidot paljastuvat vasta lukiossa. Lukiolaiset eivät hallitse ajankäyttöä eivätkä osaa ennakoida. He opettelevat ulkoa osaamatta prosessoida lukemaansa. Heillä on myös aloittamisen ja keskittymisen vaikeuksia.

Olemme tottuneet ajattelemaan, että tällaisia ongelmia on erityisoppilailla. Nyt niitä on lähes kaikilla. Peruskoulun opettajat joutuvat selviämään isojen ja heterogeenisten ryhmiensä kanssa liian usein ilman avustajia. Moni lapsi tarvitsisi erityistä tukea, mutta ei saa sitä riittävästi.

Opettaja voi olla iloinen, jos edes osa oppitunnista voidaan käyttää rauhalliseen opiskeluun. Hyvät oppilaat saavat selvitä omillaan, ja heidän selviytymiskeinonsa saattaa olla pelkästään ulkoluku. Lukiossa se ei enää ole mahdollista. Jokainen meistä uupuu, jos yrittää opetella ulkoa lukioaineiden oppimäärän.

Minun työtäni lukion opettajana on helpottanut suuresti se, kun lopetin olettamasta, että uusilla opiskelijoilla olisi lukioon soveltuvia opiskelutaitoja. Sekä minulle opettajana että opiskelijoille on paljon helpompaa, kun sisällön oppimiseen annan myös opiskelumetodin. Ei riitä, että sanon: ”Lukekaa tämä seuraavaksi kerraksi.” Se saattaa tarkoittaa jokaiselle eri asiaa, eikä osa ymmärrä, mitä heidän pitäisi tehdä. On paljon erilaisia tapoja oppia uutta ja kerrata jo opittua. Lukion opiskelijat eivät vain ole useinkaan niistä tietoisia. Vähitellen opiskelutaidot karttuvat, ja kukin löytää itselleen toimivia tapoja opiskella.

Kaikki lukiolaiset hyötyvät siitä, että heille opetetaan paitsi sisältöjä myös opiskelutaitoja. Koko elämä lukiossa ja siitä eteenpäin on sellaista, että pitäisi aikaa säästäen oppia paljon ja tehokkaasti.

Me opettajat emme oikein tunnista opetussuunnitelmissa kuvailtua itseohjautuvaa opiskelijaa. Meidän koulussamme lukion ykkösten kanssa opettelemme ensin käyttämään kalenteria. Kalenteriin merkitään paitsi töiden palautuspäivät myös päivä, jolloin kunkin työn tekeminen pitää aloittaa, milloin on harrastusten aika ja milloin aika tavata ystäviä.

Suvi Tirkkonen

lukion vanhempi lehtori, Kuopio

