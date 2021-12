Rainer Oesch sekoitti avoimen julkaisemisen kritiikissään (HS Mielipide 14.12.) tekijänoikeudet ja avoimen tieteen. Avoin tiede pyrkii siihen, että julkaistu tutkimustieto on mahdollisimman avoimesti saatavilla. Pyrkimys on kohtuullinen, sillä pääosa tutkimuksesta on tehty ja laatuarvioitu julkisella rahoituksella. Tutkijat päättävät, miten ja missä tuloksensa julkaisevat, mutta julkaistujen artikkelien kohtuuhintainen saatavuus on niin tutkijoiden kuin yhteiskunnankin etu.

Se, että tutkija korvauksetta tai jopa siitä maksaen luovuttaa oikeudet julkaistuun artikkeliin kustantajalle, ei tue sen paremmin avointa tiedettä kuin tekijänoikeuksiakaan. Avoimessa julkaisemisessa on paljon kehitettävää, mutta vielä enemmän voitettavaa.

Heikki Holopainen

johtava asiantuntija, Sivistystyönantajat

