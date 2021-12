Päätös suden kannanhoidollisen metsästyksen sallimisesta on väärä

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti 14.12. asetuksen, joka sallii suden kannanhoidollisen metsästyksen vuoden 2022 alusta lähtien.

Samaan aikaan susi on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi. Sen arvioitu populaatiokoko on noin 250 lisääntymiskykyistä yksilöä. Luonnonvarakeskuksen mukaan se on geneettisestä näkökulmasta pienempi kuin pienin elinvoimainen populaatio.

Maa- ja metsätalousministeriö vahvisti asetuksen ennen kuin Luonnonvarakeskus on ehtinyt määritellä niin sanotun suotuisan suojelun tason, joka määrittäisi pienimmän elinvoimaisen populaation kokoluokan. Susien metsästyksen salliminen ennen suotuisan suojelutason määrittämistä lisää susien sukupuuttoriskiä. Suurpedon katoaminen Suomen luonnosta heikentäisi entisestään suomalaisen luonnon monimuotoisuutta.

Terho Aalto

opiskelija, Helsinki

