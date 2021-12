Tekijänoikeuslain rajattua tutkimus- ja opetuskäyttöä koskeva yksinoikeuden rajoitussäännös on jo käytössä monessa EU-maassa.

Useampikin kirjoittaja Helsingin Sanomien mielipidesivuilla on kritisoinut tekijänoikeuslain muutokseen liittyvää hallituksen esitystä, joka oli syksyllä lausuntokierroksella. Erityisesti on kauhisteltu esitystä, jonka mukaan tekijänoikeuslakiimme sisällytettäisiin rajattua tutkimus- ja opetuskäyttöä koskeva yksinoikeuden rajoitussäännös. Tällainen on jo nyt käytössä monessa EU-maassa.

Suomessa tutkimus- ja opetuskäyttö on tähän saakka perustunut oikeudenhaltijajärjestöjen kanssa solmittuihin kollektiivisopimuksiin. Suomessa on, muiden Pohjoismaiden tapaan, ollut käytössä sopimisen tukijärjestelmä eli laajennettu kollektiivinen lupa, jossa käyttäjän ja tekijöitä kattavasti edustavan järjestön välisen sopimuksen vaikutukset ulotetaan lain nojalla koskemaan kaikkia kyseisen alan oikeudenhaltijoita. Menettely vastaa työmarkkinasopimisessa käytössä olevaa työehtosopimusten yleissitovuutta.

Tämä kollektiivisen sopimisen malli soveltuu hyvin tilanteisiin, joissa on kyse suojatun aineiston kaupallisesta massakäytöstä jälkimarkkinoilla. Käyttäjän olisi massakäytön osalta mahdotonta sopia kattavasti kaikkien aineiston oikeudenhaltijoiden kanssa ja järjestöhallinnointi säästää osapuolten sopimuskustannuksia. Malli ei sen sijaan sovellu suojatun aineiston ei-kaupalliseen käyttöön tutkimuksessa. Toisin kuin kaupallisen jatkokäytön osalta, tutkijat eivät pysty rahoittamaan maksettavia lisenssimaksuja käytöstä saamillaan tuloilla – näitä kun ei kerry.

Tutkimuskäyttö ei myöskään rinnastu viihteen, vaikkapa musiikin, massakulutukseen. Käyttötapahtumat kun eivät näiden lailla ole identtisiä, vaan tutkimuskäytön tilanteet vaihtelevat tapauksesta toiseen. Tutkijoilla ei siis ole varaa maksaa käytöstä, eikä kollektiivisen sopimisen malli säästä osapuolten sopimuskustannuksia.

Oikeudenhaltijoiden tulisikin miettiä, kannattaako niiden leimautua tässä asiassa tutkimusvastaisiksi. Tieteellinen tutkimus tuottaa suuren osan siitä hyvinvoinnista, jonka varassa tekijätkin elävät.

Pekka Heikkinen

lakimies, Helsinki

