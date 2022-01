Moniammatillisessa työotteessa lapsen oppimista ja hyvinvointia tuetaan yhteistyössä kokonaisvaltaisesti.

Varhaiskasvatuksessa moniammatillinen tiimityö toimii jo nyt monin paikoin loistavasti. Kehitettävää kuitenkin riittää. Moniammatillisessa työotteessa hyödynnetään eri ammattien vahvinta osaamista yhteisen perustehtävän ja lapsen hyväksi. Päiväkodeissa työtehtävät ovat osittain samoja ja osittain ammatin mukaan eriytettyjä. Kaikkien työnkuva on tärkeä ja työpanos jopa välttämätön.

Varhaiskasvatus on osa koulutusjärjestelmää ja siihen kuuluu kiinteästi myös hoiva ja lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen. Kaikki ammattiryhmät ovat sitoutuneet varhaiskasvatuksen tavoitteiden toteuttamiseen omista työtehtävistään käsin. Varhaiskasvatuksen opettajankoulutus mahdollistaa lapsen kannalta eheän jatkumon luomisen esiopetuksen kautta perusopetukseen. Sosiaalialan korkeakoulutettujen eli varhaiskasvatuksen sosionomien osaaminen tulee parhaiten hyödynnetyksi lasten ja perheiden osallisuuden ja moninaisten elämäntilanteiden tukena. Lastenhoitajien vahvan hoivaosaamisen merkitys on korvaamaton. Moniammatillisessa työotteessa lapsen oppimista ja hyvinvointia tuetaan yhteistyössä kokonaisvaltaisesti.

Henkilöstön koulutustason nostaminen on varhaiskasvatuslain keskeinen tavoite. Toisiamme aidosti kohdaten ja arvostaen tavoite myös saavutetaan. Pysyvä ja motivoitunut moniammatillinen henkilöstö on varhaiskasvatuksen keskeinen laatutekijä. Ammattiryhmien tehtävänkuvien profiilien kirkastaminen on kaikkien etu – ennen kaikkea näin vahvistetaan suomalaista varhaiskasvatusta, sen arvostusta ja laatua.

Satu Hakanen

lehtori, Metropolia-ammattikorkeakoulu

Eeva-Leena Onnismaa

yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Nina Sajaniemi

professori, Itä-Suomen yliopisto

Paula Väliaho

lehtori, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.