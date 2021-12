Ulkoisella habituksella on vaikutusta esimerkiksi työnhakuprosessissa.

Annikka Mutasen kolumni (HS 15.12.) sai minut ahdistumaan, millaisessa ulkonäkövankilassa oikein elämme. Olisi ihanaa, jos voisin yhtyä Mutasen näkemykseen, että ulkonäkötyö kannattaa mieluummin jättää tekemättä kuin haaskata roposia ja kallista aikaa ulkonäöstä murehtimiseen.

Omat kokemukseni osoittavat, että ulkonäöllä on todellakin väliä. Tiedän, etten yksin rämmi ulkonäköpaineiden suossa.

Tutkimuksilla on todistettavasti pystytty osoittamaan, millainen vaikutus ulkoisella habituksella on esimerkiksi työnhakuprosessissa. Ääneen ei tohdita sanoa, että työnantajan – tiedostamattomaan – päätöksentekoon vaikuttaa vaiettu naamaraja. Mikäpä on sen mukavampaa kuin työntekijä, jolla on pätevä supliikki ja jota on vielä siunattu kauneudella.

Väitän, että jokainen turvautuu ainakin kumppania ja ystäviä valitessaan julmalta kuulostavaan naamarajamenetelmään, sillä ulkonäkö vaikuttaa lähtökohtaisesti myös siihen, viitsiikö ylipäätään jatkaa sosiaalista kanssakäyntiä uuden tuttavuuden kanssa.

Onneksi loppujen lopuksi sekä ihmissuhteissa että työntekijän valinnassa kokonaisuus ratkaisee, enkä usko hetkeäkään kenenkään jaksavan kauaa katsella kaunista pintaa, jos pinnan alla muhii täysi mätä.

Sari Kupari

kääntäjä ja tulkki, Vantaa

