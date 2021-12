Helsinki, Espoo ja Vantaa kieltäytyvät tehtävästä, ja yksityisten tahojen mukaan tämä kuuluu julkisille toimijoille.

Olen todistettavasti saanut Yhdysvalloissa kolme EU:n hyväksymää koronarokotetta. Vastoin EU:n asetusta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suositusta en saa koronapassia. Helsinki, Espoo ja Vantaa kieltäytyvät tehtävästä, ja yksityisten tahojen mukaan tämä kuuluu julkisille toimijoille. Lääkäri muualla Suomessa yritti tallettaa rokotetietoni, mutta se kaatui potilastietojärjestelmän ongelmiin.

Joillakin paikkakunnilla koronapassin saa, jos on osoite sillä alueella. Koronapassin yhteydessä on puhuttu kansalaisten eriarvoisuudesta. Se jos mikä on eriarvoista, että passia ei saa vaikka siihen on oikeutettu, tai sen saa, jos sattuu olemaan yhteys tiettyyn paikkakuntaan.

Paula Saarinen

San Francisco, Yhdysvallat / Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.