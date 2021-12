Joululaulut ovat lähellä sydäntämme, koska niitä on likipitäen mahdotonta välttää.

Kymmenen vuotta sitten näihin aikoihin seisoin Lontoon joulumarkkinoilla Hyde Parkissa ja katsoin hirvenpäätä. En oikeaa, vaan robottiversiota. Se katsoi suoraan silmiini – siltä ainakin tuntui – ja lauloi Wham-yhtyeen kappaletta Last Christmas.

”Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away”, kömpelö robottihirvi määki menemään, enkä voinut pidätellä nauruani.

Vaikka minun ja Last Christmas -hirven kohtaamisesta on jo vuosia, palaan aina näihin aikoihin vuodesta muistelemaan sitä. Tuossa hetkessä tiivistyi mielestäni täydellisesti joululaulujen perimmäinen idea.

Joululaulut ovat valtavan kuunneltuja. Nykyisin niiden suosio on helppo todentaa pelkästään Spotify-listoja katsomalla.

Kun kuukausi vaihtuu joulukuuksi, alkavat perinteiset hittikappaleet pudota top-listoilta pois, ja tilalle kapuavat vuodesta toiseen samat tutut kappaleet. Tilanne tiedostetaan nykyisin jo levy-yhtiöissäkin: pikkujoulukaudella on turha yrittää kilpailla uusilla avauksilla muun muassa Mariah Careyta, Michael Bubléa tai Whamia vastaan.

Huuma huipentuu tietenkin joulunpyhiin. Viime vuonna suomalaisten 50 eniten kuuntelemaa kappaletta Spotifyssa 24. joulukuuta olivat kaikki joululauluja. Ykkönen: mikäpäs muu kuin Last Christmas.

Toki kuunnelluimpien joulubiisien joukossa on myös monia vielä perinteisempiä kotimaisia kappaleita brittiläisen ja amerikkalaisen jouluhömpötyksen vastapainoksi.

Emme yleensä voi edes välttyä joululauluilta, vaikka haluaisimme. Jo vuosia netissä on pyörinyt Whamageddon-niminen hittihaaste, jossa yritetään viimeiseen asti välttyä Last Christmas -kappaleen kuulemiselta.

Yhtä vahvasti osa tunnustautuu joululaulujen suuriksi ystäviksi. Syy siihen voi olla niinkin yksinkertainen kuin hyvät lapsuuden muistot, nostalgia.

Juuri tässä piilee joululaulujen viehättävyys. Ne herättävät musiikiksikin poikkeuksellisen vahvoja tunteita, koska ne tulevat vastaan vuosi toisensa jälkeen yhä uudestaan.

Niinpä joulun alla helpointa on vain hyväksyä kohtalonsa ja kohdata joululaulut, kuten itse kohtasin robottihirven Lontoossa. Tunnustettava, että Joulupukin kuuman linjan ja Turun joulurauhan julistuksen ohella varmin tapa klassiseen joulutunnelmaan pääsemiseen on panna soimaan itselle lapsuudesta tuttu joululaulu, vaikka sitä pitäisikin kuunnella hieman hampaat irvessä.

Joulun jälkeen voi keskittyä kuuntelemaan taas jotain oikeasti hyvää uutta musiikkia.

Kirjoittaja on HS:n kulttuuritoimittaja.