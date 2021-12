Kun suojasää sulattaa satojen kävelijöiden ja pyöräilijöiden möyhimän lumen ja pakkasyö sen taas jäädyttää, on tuloksena perunapeltoa muistuttava kulkuväylä.

Pyöräteiden hiekoituksesta ja sen renkaille aiheutuvista haitoista on kirjoitettu, mutta seikka, joka on jäänyt vähemmälle huomiolle on kevyen liikenteen väylien osaava auraus.

Talvipyöräilyä on pyritty edistämään paremmalla väylien kunnossapidolla. Talvisäiden muuttuminen vaihtelevimmiksi on tehnyt kuitenkin liikkumisesta haastavaa. Talvisin pyöräilevänä olen joutunut huomaamaan, ettei väylien hoidossa ole osattu huomioida tarpeeksi talven luonteen muutoksia.

Niin sanottuina vanhan ajan talvina lumentulo ja varsinkin sen sulaminen sijoittuivat ennustettaviin ajankohtiin. Pakkaslumi ja siinä ajaminen ennen auran tuloa oli vielä kohtuullisen helppoa. Vasta loppukeväästä tulivat mössökelit ja pyöräily hankaloitui selkeästi. Nyt näitä ”kevätkelejä” osuu talvipyöräkauteen pahimmillaan kymmeniä.

Kaupungit tekevät kunnossapitosopimuksia väylien talvihoidosta. Ymmärtääkseni esimerkiksi Vantaalla muutaman sentin lumentuloon ei vielä puututa. Tuo satanut lumi saatetaan kyllä tosin hiekoittaa. Kun suojasää sitten sulattaa satojen kävelijöiden ja pyöräilijöiden möyhimän lumen ja pakkasyö sen taas jäädyttää, on tuloksena perunapeltoa muistuttava kulkuväylä. Ennakoivalla lumenpoistolla olisi näiltä ongelmilta vältytty.

Ehdotankin kunnossapitosopimusten uusimista paremmin nykyisiä säitä vastaavaksi. Vähäisempikin väylille satanut lumi tulisi poistaa nopeasti. Tuleva suojasää ja mahdollinen vesisade söisi sitten nopeammin sen, mitä on auran jäljiltä jäänyt katuun. Lisäksi säästyttäisiin usein turhaltakin hiekoittamiselta.

Leo Vossi

talvipyöräilijä, Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.