Aamulehti toteaa, että rokotekattavuuden puutteet ja liian verkkainen rokottamistahti ovat muodostuneet pullonkaulaksi koronaviruksen vastaisessa taistelussa.

”Paitsi että kaikki rokottamattomat pitäisi saada rokotetuiksi, niin myös mitä ilmeisimmin kaikki tarvitsevat kolmannen rokotteen. Lisähaastetta tuo vielä se, että rokotusten välinen suositusaika on kutistumassa noin kolmeen kuukauteen.”

”Rokotteiden teho näyttää heikkenevän jo ennen kuin aikaisempi kuuden kuukauden väliaika täyttyy. Samaan aikaan tilanne on se, että koronarokotuksiin on vaikea päästä ja kolmansiin rokotuksiin ei ole riittävästi aikoja. – – Tarvitsemme luonnollisesti riittävästi rokotteita, mutta myös niitä henkilöitä, joilla on valtuudet ja pätevyys rokottaa.”

”Oli jo viimeinen aika, että myös hallitus herää asiaan. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sanoo pyrkivänsä siihen, että työterveyshuolto saataisiin vahvemmin mukaan koronavirusrokotuksiin. Näin on viivyttelemättä myös tehtävä.”

”On kaikkien etu, että saamme vältettyä yhteiskunnan toimintojen laajat sulkemiset. Koronan alkukuukaudet näyttivät, että ne aiheuttivat huomattavia henkisiä ja taloudellisia menetyksiä. Nyt on aika toimia.”

Savon Sanomat kirjoittaa, että kolmas rokotuskierros on käynnistynyt hämmästyttävän hitaasti.

”Asiantuntijat halusivat pitää rokotusvälin pitkään kuudessa kuukaudessa, vaikka kakkosrokotteen teho alkaa heikentyä aiemmin. Suositusta lyhennettiin viimein 5-6 kuukauteen, mutta kysymys kuuluu, onko vieläkin lyhyempi rokotusväli perusteltu.”

”Joulu on viikon kuluttua. Jos Kiurun tahtotila aiotaan toteuttaa, aikaa ei ole hukattavaksi. Ja miksi viivyteltäisiin? Virus ei tunnista juhlapyhiä arkipäivistä.”

Kainuun Sanomien mukaan viranomaisten linjanvetoa on odoteltu.

”On keskusteltu eri työryhmissä, on harkittu ja on kerrottu, että sitä ja tätä pohditaan. Hätäjarrun vetäminen venyy nyt liian pitkälle.”

”Tilanteesta viestiminen on jäänyt pandemian alkuvaihetta vähemmälle. Miksi? Pelätäänkö nyt sitä, että rajoitusten hinta olisi talouden kehittymiselle liian kova?”

Hufvudstadsbladetia huolestuttaa Kiurun terveysviranomaisiin julkisuudessa kohdistama kritiikki.

”Se vaikeuttaa koronakamppailua, ja vahingoittaa laajemminkin luottamusta yhteiskuntaan. Taustakeskusteluissa käy selväksi, että asiantuntijoiden keskuudessa leviää pelko, koska Kiurua kohtaan esitetty kritiikki johtaa ongelmiin. Tilanne on epäterve. Sitä paitsi hallitus on luvannut tehdä tieteeseen perustuvia ratkaisuja.”