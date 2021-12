Kaavamuutosideassa ei ole huomioitu asuinalueen erityispiirteitä, liikennevaikutuksia tai Helsingin kaupungin omia periaatteita tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta.

Helsingin kaupunki järjesti Teams-esittelytilaisuuden Puistolan aseman ympäristön asemakaavamuutoksesta 8. joulukuuta. Ehdotuksen mukaan satavuotiaalle pientaloalueelle nousee viisi- ja kuusikerroksiset kerrostalot, ja käsittämättömän suuren mittakaavan omaava hanke uhkaa tuhota Puistolan omaleimaisuuden ja viihtyisyyden asuinympäristönä.

Jos radanvarren pientalotontteja aletaan muuttaa asukkaiden hakemuksesta kerrostalotonteiksi gryndereille, pystyy päättelemään, että ensimmäinen asemakaavamuutos poikii seuraavat ja sitä seuraavat vastaavat hankkeet.

Esittelytilaisuudessa arkkitehti Joakim Kettunen vetosi siihen, että kaavamuutoshanke on lähtenyt asukkaiden aloitteesta. Mistä tulee ajatus, että kaupungilla olisi velvoite uhrata pientaloalueitaan niiden muutamien asukkaiden nimissä, jotka hyötyvät hankkeesta taloudellisesti ja jättävät alueen hankkeen toteuduttua? Entä lukuisat Puistolaan jäävät asukkaat?

Esittelytilaisuudessa kuultiin monia erinomaisia puheenvuoroja, joissa nostettiin esiin hankkeen kantakaupunkimainen tonttitehokkuus (nykyinen kaava E0,25 ja tässä E1,28), eriarvoistava ja tilkkutäkkimäinen toteutustapa (kerrostaloja nousemassa pientalojen väliin tai kapean kujan toiselle puolelle) sekä ennen kaikkea räikeä ristiriita yhdenvertaisuusperiaatteeseen.

Kaavamuutosta puolusteltiin Helsingin rakentamistavoitteilla ja sillä, että aseman alueen tulee olla lähikeskustamainen ja kerrostalovaltainen. Puistolaan, ihan ehdotetun kaavamuutoksen välittömään läheisyyteen Simakujalle ja Vahakujalle on kuitenkin noussut aivan viime vuosina kuusi uutta pientaloa, eikä näitä suunnitelmia ole ollut silloin olemassa.

Tontit on hankittu, koska on nimenomaan haluttu asua pientaloalueella hyvien liikenneyhteyksien äärellä, ja alue on houkutteleva juuri sen omaleimaisuuden takia. Puistola on erittäin kehitysmyönteinen alue, jossa on eri-ikäisiä, ympäristöön ja ympäröiviin rakennuksiin sopivia pientaloja sekä kaksikerroksisia rivitaloja. Tässä hankkeessa kerrostalojen sovittaminen ympäristöön on tehty ehdottamalla kattomuodon porrastusta pientalojen puolelle, mikä edustaa meille asukkaille ympäristöön sovittamisen irvikuvaa. Ero harjakorkeudessa Simakujan toisen puolen pientaloihin on 15 metriä.

Tässä kaavamuutosideassa ei ole huomioitu asuinalueen erityispiirteitä, hankkeen liikennevaikutuksia tai Helsingin kaupungin omia periaatteita tasapuolisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, ja se on siksi kestämätön.

Kari Koponen

Puistola-seuran puheenjohtaja

Taru Kerb

Risto Pukki

Puistola, Helsinki

