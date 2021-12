THL on todennut, että äänestäminen on koronavirustilanteessa matalan riskin toimintaa.

Pääkirjoituksessa (HS 16.12.) otettiin kantaa aluevaalijärjestelyihin. Vaalien terveysturvallisuuteen kiinnitetään myös aluevaaleissa erityistä huomiota. Oikeusministeriö on valmistellut aluevaaleja yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja kuntien kanssa.

THL on todennut, että äänestäminen on koronavirustilanteessa matalan riskin toimintaa. Kuten kuntavaaleissakin, äänestyspaikoilla suositellaan muun muassa maskin ja käsihuuhteen käyttöä. Koronapassia äänestäjiltä ei voida vaatia, sillä äänestäminen on jokaisen lakisääteinen oikeus. Oikeusministeriö ja muut viranomaiset seuraavat epidemian kehitystä tarkasti.

Oikeusministeriö on laatinut THL:n kanssa ohjeita vaaliviranomaiselle vaalien terveysturvallisesta järjestämisestä koronavirusaikana. Jos paikalliset terveysviranomaiset antavat tiukempia ohjeita, niitä noudatetaan oikeusministeriön ja THL:n ohjeiden sijaan.

Pekka Timonen

kansliapäällikkö

Arto Jääskeläinen

vaalijohtaja

oikeusministeriö

