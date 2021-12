Valtaosa kierrätyskeskukseen tulevista vaatteista on niin kutsuttua pikamuotia, nopeasti ja halvalla tehtyä.

Sonia Mathews pohti kolumnissaan (HS 10.12.) vaatteiden vastuullista kierrätystä ja sen vaikeutta. Kierrättämistä ja uudelleenkäyttöä enemmän pitäisi miettiä vaatteiden hankkimista.

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus vastaanottaa uudelleenkäyttökelpoista tavaraa lahjoituksina. Vaatteet ja tekstiilit ovat yksi pääryhmä. Lajittelukeskuksessamme näkee otannan pääkaupunkiseutulaisten vaatehankinnoista.

Lahjoituksissa on vuosikymmeniä vanhoja vaatteita, jotka ovat yhä täysin käyttökelpoisia ja ulkoasultaan moitteettomia. Monia niistä on korjattu tai muodistettu. On tuoreempia mutta kuitenkin vuosia käytettyjä luottovaatteita, jotka on tehty hyvin laadukkaista materiaaleista. Näitä on kuitenkin vähemmistö. Lajittelukeskuksessa nämä vaatteet poimitaan ja hinnoitellaan myymälöiden rekkeihin, joista ne lähtevät nopeasti uusille käyttäjille.

Valtaosa vaatteista on niin kutsuttua pikamuotia, nopeasti ja halvalla tehtyä. Suurimmassa osassa vaatteista on tylyt käytön jäljet, koska heikkolaatuiset materiaalit eivät kestä kulahtamatta useita käyttökertoja. Nämä kelpaisivat vielä alkuperäisen omistajan käyttöön, mutta harva haluaa ostaa niitä. Ostaisitko itse? Uutta pikamuotia saa halvalla joka nurkalta. Samoin käytettyjä laatuvaatteita edullisesti monelta toimijalta.

Osa vaatteista arvioidaan myyntikelpoisiksi, osa vain käyttökelpoiseksi, ja nämä annetaan ilmaiseksi asiakkaillemme. Jokaisesta myymälästä löytyy ilmaishuone tai -hylly, joiden kautta noin kolmasosa tavaroista annetaan vuosittain ilmaiseksi.

Lahjoituksista löytyy säännöllisesti myös käyttämättömiä vaatteita, joissa on laput kiinni. Tämä kertoo paljon hankinnoista ja pikamuodin arvosta.

Osa lahjoitetuista vaatteista on niin huonokuntoisia, etteivät ne kelpaa edes ilmaiseksi. Huonokuntoisista tekstiileistä lajitellaan erikseen Paimion poistotekstiilin jalostuslaitokselle lähetettävät ja sekajätteeksi menevät, jotka energiahyödynnetään jätevoimalassa.

Toiveissamme on muutos.

Toivemaailmassamme vaatevirta rauhoittuu, koska hankintoja tehdään harkiten ja jokainen vaatekappale on arvokas. Lahjoitetut vaatteet on taidolla tehty hyvistä materiaaleista. Näitä hyväkuntoisia luottovaatteita on saatettu korjata ja muokata, koska niitä on käytetty pitkään.

Toivemaailmassa kaikki vaatteet menevät käyttöön, myytyinä tai ilmaisina. Asiakkaamme hankkivat edullisia mutta käytettyjä laatuvaatteita, joilla on yhä edessään pitkä tulevaisuus, ja pikamuoti on vain synkkä luku vaateteollisuuden historiassa. Ostamisen sijaan moni asiakkaamme lainaa tai vuokraa vaatteita vaihtelunhaluun. Vaatelainaaminen on yhtä tavallista kuin kirjastojen käyttö. Mikään ei pursua, eivät vaatekaapit eikä lajittelukeskus. On vain tarpeellinen määrä laadukkaita tuotteita hyvässä käytössä.

Anu Hakala

ympäristöasiantuntija

Miia Podworsky

tuotehallintapäällikkö

Satu Mäkinen

palvelupäällikkö

Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus oy

