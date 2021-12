Syömishäiriöstä kärsivä nuori voi olla itsetuhoinen.

Nuorisopsykiatrian erikoislääkäriksi valmistuva Yasmina Silén kertoi HS:n jutussa (Torstai 16.12.), että ”vaikeimmillaan syömishäiriö vie hirveästi iloa elämästä”.

Tiedän omasta ja vertaisteni kokemuksesta monta asiaa, jotka ovat merkittävästi vaikeampia kuin ilon osittainen poistuminen. Kuolema joko oman käden kautta tai sydämen pysähtymisen takia, kun näännytetty keho lakkaa toimimasta. Näin käy liian usein.

Syömishäiriöstä kärsivä nuori voi olla itsetuhoinen. Hän voi kuristaa ja viillellä itseään, liikkua salaa öisin, karkailla kotoa tai hoitopaikasta, heitellä ruokia seinään, raivota ja heilua puukon kanssa. Muu perhe voi sairastua psyykkisesti tai fyysisesti: voi tulla avioero, työkyvyttömyyttä sekä taloudellista ahdinkoa. Nämä tapaukset voivat olla arkipäivää perheissä, joissa nuori sairastaa syömishäiriötä.

HS:n jutussa kerrottiin, että ”Nuorisopsykiatrisen osastohoidossa hoitajat kävivät nuorten kanssa elokuvissa, keikoilla ja retkillä”. Näin ehkä Disneyn elokuvissa tai jossain muussa maassa kuin Suomessa.

Suomessa osastohoitoon pääseminen on lottovoitto, ja lähes aina sinnikkään läheisen pitkäaikaisen taistelun lopputulos. Osastolla suuri osa syömishäiriötä sairastavista on letkuissa, pyörätuolissa tai lepositeissä. He eivät retkeile, koska ovat kuolemansairaita. Moni on tahdonvastaisessa hoidossa, ja liikkuminen on kokonaan kielletty sydämen pysähtymisen välttämiseksi.

On surullista ja vaarallista, että syömishäiriöiden tunnistamisen ja hoitamisen osaaminen on Suomessa edelleen retuperällä.

Syömishäiriöstä parantuneen nuoren äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

