Turvallinen ja kustannusvaikuttava terveydenhuollon johtaminen on monialaista.

Hyvinvointialueiden valmistelutyö etenee ympäri maata. Valmistelussa suurta huolta aiheuttaa monialaisuuden merkityksen ymmärryksen puuttuminen.

Lääkärilehden pääkirjoituksen (10.12.) mukaan ”terveydenhuollon johtaminen kuuluu lääkärille”. Tekstissä korostetaan, että lääkärin työtä ei voida johtaa ilman substanssiosaamista ja että ”valta ja vastuu kuuluvat samoihin käsiin”. Sama väite pätee kuitenkin kaikkiin alalla työskenteleviin ammattiryhmiin.

On tutkimustiedon vastaista väittää, että yksijohtajamalli voi toimia terveydenhuollossa parhaiten. Monialaisen johtamisen myönteisistä vaikutuksista niin organisaatio-, henkilöstö- kuin hoitotuloksiinkin on vuosikymmenten ajalta kertynyt runsaasti tutkimustietoa. Oman ammattiryhmän linjajohtaminen lisää henkilöstön tyytyväisyyttä ja tehokkuutta sekä edistää hoidon laatua ja hoidon tuloksia. Vastuu laadukkaista palveluista ei ole vain yhdellä ammattiryhmällä vaan kaikilla yhdessä, oman toiminnan osalta.

On kohtuutonta edellyttää, että yksijohtajamallin johtajilla olisi ymmärrys kaikkien alalla toimivien ammattiryhmien työstä ja erityispiirteistä sekä niiden vaikutuksista organisaation tuloksiin. Tämä edellyttäisi syvällistä paneutumista muiden ammattiryhmien työn sisältöön.

Ammattitausta ei itsestään tee hyvää johtajaa, vaan siihen tarvitaan johtamiskompetenssia, joka perustuu tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Korkeakoulut ovat kouluttaneet eri terveydenhuollon ammattitaustasta tulevia johtotehtäviin lähi-, keski- ja ylimpään johtoon maisterin- ja tohtorintutkinnoin jo vuosikymmenien ajan. Yksityisen terveydenhuollon johtamisesta vastaavat pääsääntöisesti muun korkeakoulutuksen saaneet henkilöt kuin lääkärit. Onkin järkevää, että johtamisesta ottavat vastuun ne, joilla on paras johtamiskoulutus ja -osaaminen.

Hyvinvointialueilla ja terveyspalveluissa korostuvat tulevaisuudessa tehokkuus ja monialaisuus. Siksi myös sen johtamisessa tarvitaan monialaista johtamisosaamista ja yhteistyötä. Monialaisuuden edellytykset on kirjattu selkeästi myös terveydenhuoltolakiin, jossa painotetaan moniammatillista asiantuntemusta niin terveyspalveluiden organisoinnissa, kehittämisessä kuin johtamisessakin.

Korkeatasoiset, turvalliset, kustannustehokkaat ja modernit hyvinvointialueiden palvelut perustuvat johtamiseen, jossa on valmiuksia ymmärtää kaikkien toimijoiden rooleja, kunnioittaa ja kuunnella muita toimijoita sekä aidosti panostaa yhteistyöhön. Vaalien lähestyessä on tärkeää miettiä, minkälaista tulevaisuutta olemme rakentamassa. Vaalien jälkeen päättäjien on tärkeää varmistaa, että palvelut ovat monialaisesti johdettuja, asiakaskeskeisiä ja kustannustehokkaita.

Anna Axelin

hoitotieteen apulaisprofessori

Laura-Maria Peltonen

hoitotieteen dosentti

Turun yliopisto

Arja Holopainen

tutkimusjohtaja

Hoitotyön tutkimussäätiö

