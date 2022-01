Euroopan tulevaisuus on nuorissa, siksi heitä on kuultava

Kehotamme kaikkia kuntia liittymään mukaan Euroopan nuorison teemavuoteen erityisesti koulutuksen ja nuorisotyöllisyyden näkökulmasta.

Euroopan komissio on ehdottanut, että vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi. Vuoden tavoitteet ovat nuorten kannustaminen osallistumaan demokratiaan ja kansalaistoimintaan sekä nuorten henkilökohtaisen, sosiaalisen ja ammatillisen kehityksen tukeminen vihreämmässä, digitaalisemmassa ja osallistavammassa unionissa.

Siksi kaikki, mitä teemme – Euroopan vihreän kehityksen ohjelmasta elpymispakettiin –, tähtää nuorten tulevaisuuden turvaamiseen.

EU:lla on jo kansainvälinen opiskelijoiden vaihtoon tarkoitettu Erasmus-ohjelma, josta tuetaan muun muassa korkeakouluopiskelijoita ja peruskoululaisia. Erasmuksen rahoitus kaksinkertaistettiin uudessa, vuosille 2021–2027 ulottuvassa EU-budjetissa.

Nuoria varten luodaan uusi kansainvälisen työvaihdon ohjelma, jonka nimeksi tulee Alma. Alman kautta nuori voi hankkia määräaikaista työkokemusta jossain toisessa jäsenvaltiossa. Alman kautta vaihtoon pääsevät esimerkiksi ne, joilla ei ole työtä tai jotka eivät ole missään koulutuksessa. Tämän huomioiminen myös meidän valinnoissamme on tärkeää. Tulevaisuuden kestävän kasvun paras tae on jokaisen nuoren saaminen mukaan työelämään räätälöityjen opinpolkujen kautta.

Koronaviruskriisi on iskenyt rajusti nuorten työllisyyteen ja henkiseen hyvinvointiin. EU-komissio aikoo esittää, että nyt kannustetaan erityisesti niitä nuoria, jotka ovat pudonneet yhteiskunnan turvaverkkojen ulkopuolelle.

Tämä ei onnistu ilman vahvaa paikallista toimintaa. EU:ssa alue- ja paikallishallintoa edustava Euroopan alueiden komitea on korostanut, että kunnilla olisi oltava mahdollisuus saada rahoitusta paikallisen tason nuorisoaloitteisiin. Kehotammekin kaikkia kuntia liittymään mukaan Euroopan nuorison teemavuoteen erityisesti koulutuksen ja nuorisotyöllisyyden näkökulmasta.

Teemavuoden tavoitteena on myös vahvistaa nuorten osallistumista demokraattiseen päätöksentekoon ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan. Koska Euroopan tulevaisuus on nuorissa, heitä on kuultava meneillään olevassa EU:n tulevaisuuskonferenssissa. Valtioneuvoston Eurooppa olemme me -kiertueen paikallistapahtumista monet onkin suunnattu erityisesti nuorille.

Alueiden komitean perustama nuorten paikallispäättäjien verkosto on antanut omat suosituksensa konferenssille. Nuorisovaltuustojen toiminnasta kuntatasolla saatuja hyviä kokemuksia voitaisiin hyödyntää laajemminkin päätöksenteossa.

Markku Markkula

puheenjohtaja

Anne Karjalainen

varapuheenjohtaja

Euroopan alueiden komitean Suomen valtuuskunta

Sari Rautio

puheenjohtaja (kok), Hämeenlinnan kaupunginhallitus

